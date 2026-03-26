En Comodoro la nafta Infinia ya supera los $2.000 por litro

El combustible tocó un nuevo techo y el impacto en el bolsillo es notorio.

La escalada de precios de los combustibles en Argentina sumó un nuevo y significativo capítulo en los últimos días, con las estaciones de servicio de Comodoro Rivadavia y el resto de Chubut reportando incrementos casi diarios.

El hito más resonante es la superación de la barrera psicológica de los $2.000 por litro para la nafta premium Infinia de YPF.

Este nuevo salto, que se suma a las subas ya acumuladas en lo que va del año, pone en jaque la economía de los consumidores y del sector productivo local, que depende fuertemente del transporte y la logística.

Si bien los precios varían ligeramente entre estaciones debido a la competencia y la carga impositiva local, la tendencia alcista es uniforme en toda la provincia.

Contexto nacional y factores impulsores

El fenómeno no es exclusivo de la Patagonia. A nivel nacional, el combustible ha experimentado una fuerte volatilidad, impulsada principalmente por la actualización del tipo de cambio y los ajustes en los impuestos a los combustibles, factores que las petroleras utilizan para recalibrar sus precios minoristas.

Aunque los informes indican que el precio internacional del barril de petróleo puede presentar treguas temporales, estas no se reflejan inmediatamente en los surtidores argentinos, donde la estructura de costos internos y la necesidad de cubrir la demanda generan una inercia alcista.

El precio de la nafta Súper también ha seguido esta tendencia, acercándose peligrosamente a los valores que la Infinia ostentaba hace apenas semanas.

Las estaciones de servicio de la zona de la Costanera y el Centro han implementado las subas de manera escalonada, a veces con incrementos diarios. La nafta Súper, si bien se mantiene por debajo de los dos mil pesos, ha acumulado un aumento que supera el 18% solo en lo que va del mes de marzo.