Cerró sus puertas el emblemático casino de Esquel

50 empleados quedan sin trabajo, a la espera de que se resuelva su situación legal.

El casino de Esquel, ubicado en la intersección de las avenidas Ameghino y Perón, fue durante años un espacio de entretenimiento bajo la concesión de Trewelyn S.A. Tras un prolongado período de actividad en la ciudad, finalmente cerró sus puertas.

En los últimos días ya se observaban señales claras de esta situación, como el retiro de maquinaria del interior del establecimiento.

Los empleados manifestaron que estaban al tanto de la inestabilidad económica del casino, aunque la confirmación oficial del cese de operaciones se produjo en la jornada de hoy. La empresa responsable, Trewelyn S.A., había promocionado hace un año en sus redes sociales la incorporación de máquinas curve y nuevos juegos con jackpot, con el objetivo de atraer a más público.

Además de su actividad como sala de juegos, el casino también funcionaba como un espacio habitual para la presentación de bandas y artistas solistas, combinando entretenimiento y propuestas culturales en un mismo lugar.

El cierre impacta directamente en la vida de 50 trabajadores que se quedaron sin empleo. Durante la jornada se realizará una reunión para definir la situación legal y económica de los afectados, en busca de alternativas o soluciones para quienes perdieron su fuente laboral.