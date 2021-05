En plena crisis de San Lorenzo, Tinelli se pidió licencia como presidente

«Nadie es más importante que la institución y considero que hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intente superar este mal momento que nos duele a todos», explicó.

Marcelo Tinelli oficializó hoy su pedido de licencia como presidente de San Lorenzo, inmerso en una crisis dirigencial y futbolística, donde dejó claro que «a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo» para conseguir resultados.

«Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de Presidente del club con el que me han honrado los socios en la elección de 2019», explicó en una carta que publicó en sus cuentas de redes sociales el también titular de la Liga Profesional (LPF).

El que quedará a cargo será el vicepresidente primero Carlos Horacio Arreceygor.

«Me ha pasado en este año y medio de gestión. Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios en la elección del 2019″, expresó Tinelli, también vicepresidente de AFA.

Ante la ausencia de público en las tribunas por la pandemia de coronavirus, la irritación de los simpatizantes se hizo escuchar en las redes sociales, donde apuntó tanto contra la dirigencia como contra el cuerpo técnico que encabezaba Diego Dabove, que renunció a principios de semana.

Es que el semestre del «Ciclón» está lejos del éxito deportivo: eliminado por Defensa y Justicia en 16avos de la Copa Argentina y fuera de la Copa Libertadores tras caer ante Santos de Brasil en la etapa clasificatoria, en una serie en la que solo se vio una reacción del equipo argentino sobre el final del partido de vuelta, todos los cañones apuntaban a clasificar a la siguiente instancia de la Copa de la Liga Profesional y a la Copa Sudamericana, donde quedó sin chances.

Una parte paradójica del mensaje, es que habló que el inicio de su programa televisivo le quitará tiempo de permanencia en el club.

En estos nueve años he puesto todo mi amor, cariño, sacrificio, dinero y tiempo para mantener a San Lorenzo siempre en lo más alto. Sin embargo, soy consciente de que el club no puede vivir de los resultados del pasado. Como todo grande exige cada día más. Y mi vuelta al programa, que me demandará entre 10 y 12 horas diarias de trabajo, impedirá que pueda dedicarme al club todo lo que requiere este duro momento», aclaró Tinelli.

«Nadie es más importante que la institución y considero que hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intente superar este mal momento que nos duele a todos», cerró.