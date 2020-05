Esquel | A pesar de la cuarentena vecinos marcharon por el No a la Mina

Un importante número de vecinos salieron a la calle ayer a la tarde en Esquel para realizar la habitual marcha de los días 4 de cada mes en contra de la megaminería metalífera. A pesar de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, los vecinos se movilizaron portando carteles y banderas con mensajes por el No a la Mina y en defensa del ambiente y los recursos naturales.

La marcha se inició en Alvear y Fontana, llegando hasta la Plaza San Martín, para retornar al punto de partida donde se encuentra la sede de los vecinos autoconvocados. Allí se escucharon palabras de Roberto Lhouseck en representación de la asamblea y Javier Comparada por los comerciantes de Esquel que se oponen a la megaminería.

El Chubut publicó que se pudo observar la presencia de muchos vecinos utilizando tapabocas y distanciados unos de otros. En tanto, otros participaron con sus autos, efectuando una caravana detrás de la columna de movilizados.

Lhouseck dijo que a pesar de las medidas de prevención «que estamos cumpliendo, consideramos que era necesario realizar esta marcha como hace 17 años lo venimos haciendo».

Indicó que la consigna de la marcha «la definimos entre los vecinos en esta cuarentena obligada y exagerada y son: reclamar el derecho al trabajo sin autorizaciones vigilantes, sin página web, que solo intentan asfixiar a la población; el derecho a una hora de salida al aire libre como estableció el Gobierno nacional, al menos como recreación para los chicos ya que son muchas las familias que viven en un hacinamiento; el derecho a circular con los cuidados necesarios: barbijos, a distancia, sin que nadie venga a pedir el documento ni ninguna clase de certificado; la defensa de la fuente de trabajo sobre todo el de las familias más carenciadas; en defensa de las producciones sostenibles y a escala humana; por la restitución de los servicios de educación y salud».

Por su parte Javier Comparada, que preside la Asociación de Comerciantes de Esquel expresó que «al Gobierno provincial le pedimos asistencia financiera, no queremos subsidios. Hace dos meses que tenemos el negocio cerrado y el Banco habla de créditos al 24% al que es imposible acceder. Si este no es el momento de ayudar al sector, entonces cuándo?, acaso el Banco del Chubut no es de fomento y apoyo a las Pymes?», se preguntó.