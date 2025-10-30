Fredy Guarín quiere volver a jugar al fútbol a los 38

El volante colombiano tuvo un breve paso por Boca en el 2006, confesó su adicción al alcohol en el 2024 y ahora quiere revancha.

Fueron tres años de lucha para él. Tres años sin poder jugar al fútbol tras un retiro forzado en 2021 en el medio de su adicción al alcohol y un intento de suicidio. Sin embargo, hoy puede celebrar y soñar de nuevo con la pelota: “Hoy hace un año me desperté con la firme decisión de cambiar mi vida y aunque no ha sido para nada fácil, hoy celebro con mucho orgullo todo lo que me regala la recuperación”, escribió Fredy Guarín en sus redes sociales.

Aunque el volante exBoca, Inter de Milán y selección colombiana ya tiene 38 años, existe la firme posibilidad de que pueda calzarse los botines una vez más y salir a la cancha a recuperar lo que la adicción le quitó, según afirman en Colombia. Alianza ya lo había invitado a comienzos de año a entrenarse y las puertas podrían seguir abiertas para regresar tras su despedida en Millonarios.

El futbolista colombiano comenzó su carrera en Deportes Tolima, pasó por el Atlético Huilia y tras triunfar en la selección colombiana Sub 17, el Envigado compró su ficha, todo en su país natal. Tuvo un breve paso por Boca en el 2006, cuando todavía tenía edad de juvenil y sin muchas chances de demostrar su talento, con apenas un puñado de partidos en el Xeneize el Saint Etienne lo tuvo a prueba unos días y decidió contratarlo a préstamo, con una opción de compra.

Ya en el 2008, con apenas 22 años, dio el primer salto en su carrera: llegó al Porto para ser figura absoluta. Tres títulos de Lilga, tres Copas de Portugal, dos Supercopas y una edición de la Europa League en el 2011. Fueron cuatro años en total, quizá de los mejores de su carrera.

Y fue por eso que el Inter de Milán lo fue a buscar, pagando por el préstamo una cifra cercana a los dos millones de euros. Su ficha estaba valuada en 11 millones, número que finalmente el neoazurri pagó tras algunos meses en el club. Hasta llegó a jugar el Mundial 2014: fue titular ante Brasil por los cuartos de final (perdieron 2-1).

En Italia sumó nada menos que 142 presencias y 23 goles. Fue compañero de jugadores como Diego Milito, Rodrigo Palacio, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Mauro Icardi o Daniel Osvaldo. Si bien no logró ningún título, su rendimiento fue sobresaliente y hasta logró que los hinchas frenaran un intercambio con la Juventus que ya estaba listo para cerrarse. En el 2014 logró extender su contrato hasta el 2017, para luego emigrar a China.

Más allá de lo hecho en cancha, en aquellos tiempos en Italia y luego en China sus problemas con el alcohol ya estaban latentes, como relató él en una entrevista. Y en la pandemia todo se complicó.

El infierno tan temido

En el 2024, el futbolista colombiano dio una entrevista en la que relató el infierno que se desató en su vida en sus primeros años en Europa y que se complicó aún más durante la pandemia, lo que lo llevó a tocar fondo: “Empecé a hacerme un nombre en Italia y ya ahí empezó un tema diferente fuera de la cancha. Luego el estadio empezó a quedarse en silencio y al principio lo manejé muy bien. Dos días antes de los partidos me emborrachaba y luego salía al campo… Marqué uno o dos goles, el equipo ganó, creo que todo fue por falta de conciencia”, dijo sobre su etapa en Italia.

“Con el tiempo ya no era solo dos días antes de cada partido y ya ni siquiera se respetaban lugares en los que convivía con su familia. Bebía en casa, en la discoteca, en el restaurante, me buscaba el parche”. Y agregó: “Perdí el objetivo de un hogar, el objetivo del fútbol, ya sentía que no había límites”.

Cuando llegó a China, para firmar con el Shanghai Shenhua, se agravó su estado. “En China sí supe lo que era el alcohol de verdad, desde el primer día que llegué me degeneré alcohólicamente. Me levantaba para ir a entrenar y después del entreno, alcohol. Descansaba un poco, entreno y alcohol y así era todos los días”.

Así como dejaba de lado su salud, su familia y su carrera como futbolista profesional, también desperdició su fortuna: “Yo no tenía noción de la plata, ganaba mucho dinero, a mi la plata ni me entraba a mi cuenta allá, yo la mandaba toda para Europa, yo vivía con los premios y me daba una vida de lujos. Rumba, yates, aviones, regalé plata”, dijo en Los Informantes de Caracol Televisión.

Separado de su segunda esposa (es padre de tres niños, uno con Sara Uribe su segunda mujer y dos con Andreína Fiallo), contó que estando en Brasil, fichado por el Vasco da Gama, llegó a tomar 70 cervezas en una sola noche, en plena pandemia.

“Me iba para favela, allá en Brasil, ya estaba con cualquier chica sin protección, me abandoné por completo, borracho me iba a buscar peligro, buscar adrenalina, a ver armas, movimiento, yo no media riesgo de nada… Fueron días pesados, me la pasé borracho 10 días por completo, me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado”.

Hasta que llegó al límite: querer quitarse la vida. “Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue tirarme por el balcón…. pero por fortuna había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó. Sabía que en cualquier borrachera me iba a morir. Yo llegaba a ese punto, en el que no me importara nada para poder hacerme daño”.

Las noticias sobre su mal comportamiento, cuando ya estaba en Millonarios, se sucedían. Ya era notorio lo que ocurría y él no lo ocultaba. En Colombia apenas pudo jugar 7 partidos, convirtiendo un gol, pero fue el momento de parar. Se disculpó públicamente primero, por sus actitudes, y por cómo defraudó a los hinchas de Millonarios tras su corto paso por el club.

“Yo soy un alcohólico y lo reconozco. Soy un adicto en recuperación. Recuerdo lo que no se hizo bien, qué se hizo mal. Aprender es gran motivación… Me desvié. Mi decisión fue aferrarme al alcohol, muchos errores cometí, malas decisiones, herí a mucha gente, hice sentir mal a mis allegados, mi círculo social, familiares. El alcohol siempre fue el peor detonante para todo lo que vieron ustedes“.

Después de varios intentos por encauzar su vida, una vez más pidió ayuda para salir de su adicción. “Ya le toqué la puerta al diablo y no es lo mejor“, confesó. Fueron varios sus amigos del fútbol que lo bancaron en ese momento: Radamel Falcao García, James Rodríguez, JuanFer Quintero, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Javier Zanetti, Iván Ramiro Córdoba, entre otros.

“Estuvieron ahí firmes y finos en esos momentos oscuros. Se pusieron ‘la 13’, como les digo yo, y a disposición para ayudarme“. El mundo del fútbol no le dio la espalda, al contrario. Se internó, contó con psicólogos, psiquiatras, entrenadores, ayudando en la rehabilitación.

“Me ilusiono como un niño para volver al campo. Quiero volver a jugar profesional, es una ilusión que tengo para cerrar mi carrera dignamente”, reconoció en la revista Semana. Hace algunas semanas, fue nombrado Embajador de la Salud Mental en el Deporte a Nivel Mundial por parte del gobierno de los Estados Unidos. Por sus charlas, sus mensajes, su recuperación.

Hace un año que está sobrio y que comparte su experiencia de vida: “Hoy vivo una vida digna e inspiro a otros a encontrarle sentido a la vida”. A los 38, su estado físico es excelente. Le resta volver a tomar contacto con la pelota de forma oficial.