Chubut | Goic: “El límite fue Carlos Linares arrogándose la representatividad del bloque”

La diputada provincial Tatiana Goic, explicó su decisión de conformar un nuevo bloque unipersonal. «Era un final anunciado, hubieron diferencias que se volvieron irreconciliables, cuestiones externas al bloque, oportunismos y egoísmos», subrayó.

Tras la sesión de este martes en la Legislatura del Chubut, la diputada provincial Tatiana Goic comunicó de manera oficial la conformación del bloque unipersonal “CET – Cultura, Educación y Trabajo”.

“Era un final bastante anunciado. Creo que hubo diferencias irreconciliables. Hay cuestiones externas al bloques, oportunismos y egoísmos”, explicó Goic en diálogo con LaCienPuntoUno.

“Yo ya no me sentía cómoda dentro del bloque. El límite fue Carlos Linares arrogándose la representatividad del bloque. No respondo al PJ ni menos a Carlos Linares”, disparó.

En este sentido, indicó que a la discusión sobre el proyecto de zonificación minera “hay personas que por ahí la están utilizando un poquito”.

«Hay una movida antiminera ahora, cuando todos conocemos la posición que tenia Carlos Linares antes, lo tomo como oportunismo. Cuando ingresa el proyecto, llevé mi postura a la Legislatura, no comparto el discurso del no debate», subrayó.

«Los bloques se desarman por una cuestión de operatividad. Hoy no tengo diálogo con el bloque del PJ, hay declaraciones que fogonean el mal clima que ya hay», puntualizó.