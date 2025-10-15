Hamás entrega cuatro cadáveres más de rehenes a Israel

La devolución es parte del acuerdo de alto el fuego. Aún quedan unos 20 cuerpos en Gaza.



Cuatro cuerpos más de rehenes se encontraban bajo custodia de las fuerzas israelíes en Gaza después de que Hamas los entregara al Comité Internacional de la Cruz Roja la noche del martes, informaron el ejército israelí y el servicio de seguridad Shin Bet en un comunicado conjunto.

El marco del acuerdo y el reclamo de Israel

La entrega se produjo tras una transferencia similar el lunes, cuando Hamas devolvió los cuerpos de cuatro rehenes junto con los de los 20 cautivos sobrevivientes como parte de un acuerdo de alto el fuego en virtud del cual Israel liberó a unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos. Israel indicó que unos 20 cuerpos más de rehenes permanecen en Gaza y exigió que Hamas también los libere.