Iturrioz apuntó contra Massoni y recordó sus gastos innecesarios cuando era ministro de Seguridad

El actual Ministro de Seguridad criticó a su antecesor, quien ahora cuestiona los salarios en la Cooperativa de Trelew.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, salió con los tapones de punta contra un extitular de esa cartera, el mediático Federico Massoni. En una charla con la prensa, Iturrioz aseguró que durante la gestión de su predecesor había “gastos innecesarios” que ahora se dejaron de lado. Dio ejemplos concretos: con el calvo barbado siempre viajaba una comitiva para acompañarlo; ahora, todo se redujo a una sola persona.

Según Iturrioz, “había un mal uso de los recursos económicos, había un uso dispendioso. Por ejemplo, yo viajo solo, no tengo ni chofer, y yo he presenciado las comitivas numerosísimas que se armaban de viajes para hacer cualquier actividad, con todos ellos cobrando viáticos”, cuestionó el titular de la cartera de Seguridad.

“Con todos esos viáticos que se pagaban, no sabes la cantidad de capacitaciones que se podrían haber hecho. Yo he visto que iban a Comodoro diez personas, no sé a qué. Y bueno, eso no pasa más. Acá no se tira ni un peso porque faltan y los pesos que tenemos los queremos destinar para capacitar al personal”, aseveró.

Las críticas sobre los gastos innecesarios de Massoni contradicen a la actual postura del exministro, que lidera una cruzada en contra de los presuntos gastos descontrolados de la Cooperativa de Trelew, atacando los salarios de los trabajadores.

Fuente: Jornada