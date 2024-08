La oposición venezolana anuncia una nueva marcha

María Corina Machado convoca al pueblo a movilizarse el próximo miércoles, al cumplirse un mes de los resultados electorales.

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, convocó a una nueva marcha en el país el próximo miércoles para endurecer el reclamo contra el régimen chavista. Dicha jornada se cumplir un mes de las elecciones presidenciales que se adjudicó ganador Nicolás Maduro en medio de denuncias por fraude.

La dirigente hizo su anuncio en su cuenta de X. “Este miércoles 28 de agosto, a un mes de nuestra apoteósica VICTORIA: Todos a la nueva calle!”, señaló.

Y agregó: «La calle inteligente, resiliente, irreverente y consciente. Nos vemos a las 11:00 am, en Caracas, en el resto del país y también en varias ciudades del mundo. No descansaremos; vamos hasta el final!!

Machado se ha mantenido en que el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente garante de los resultados, no presentó prueba alguna que sustentara la victoria de Nicolás Maduro por sobre González.

«Ellos no se atrevieron a echarle bola, no presentaron ni un papelito y salieron corriendo a esconderse detrás de su TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) sometido a la tiranía que no tiene vela en este entierro para lavarle la cara a su CNE fraudulento», indicó Machado ante la prensa horas atrás.

Vale destacar que organismos como Naciones Unidas y múltiples gobiernos de Occidente han concluido que el TSJ no es independiente y no es un ente confiable para revisar y avalar las cuestionadas elecciones. Además, la Constitución venezolana no otorga el rol al Tribunal para ser veedor y validador de los resultados de elecciones.