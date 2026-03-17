Loma Ávila: «Las empresas que compraron los yacimientos son un desastre»

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, criticó la incertidumbre generada por la venta de activos sin respaldo financiero.



El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut ha manifestado su preocupación ante la intención de algunas empresas operadoras de reducir la cantidad de trabajadores en los yacimientos ubicados en la cuenca del Golfo San Jorge. Jorge Ávila, secretario general del gremio, señaló que el sector enfrenta desde hace años un proceso sostenido de despidos que pone en riesgo la actividad y el empleo en la región.

“Las empresas cada vez quieren tener menos trabajadores y que el trabajo se haga con menos gente”, afirmó Ávila, criticando duramente a las compañías que asumieron las áreas convencionales tras la salida de YPF. El dirigente alertó sobre un posible ajuste laboral en varios yacimientos de la provincia y destacó que el sindicato ha soportado una gran cantidad de despidos en los últimos tiempos, pero que continúa buscando alternativas para sostener el empleo.

El secretario general también recordó el compromiso del sindicato con la generación de nuevas oportunidades económicas en Chubut. “Fuimos a escuchar al gobernador cuando expuso en Estados Unidos, fuimos a hacer un montón de cosas para mejorar la actividad. Incluso fuimos a pedir minería, nosotros estamos de acuerdo con la minería y vamos a pelear por la minería”, señaló Ávila, marcando la apertura del gremio hacia otras actividades productivas.

En cuanto a la situación de las inversiones, Ávila cuestionó la capacidad financiera de algunos compradores recientes de activos petroleros. “Parecía que la incertidumbre se había terminado, pero la propia incertidumbre la crea un Gobierno Nacional que vende a un comprador que no tiene la plata para invertir”, manifestó. Además, criticó que algunos inversores adquieren yacimientos para revenderlos y no para desarrollarlos: “Son empresarios que compran para vender. Para mí no son compradores que se van a quedar. Van a vender dentro de poco y están viendo cómo paran un área para sacar más plata después”.

El secretario adjunto del sindicato, Carlos Gómez, añadió que el gremio solicitó al gobernador de Chubut que no avance la cesión del yacimiento Manantiales Behr, vendido por YPF a PECOM, hasta que esta última no clarifique su plan de inversiones y garantice la activación de equipos sin despidos. Gómez señaló que algunos campos petroleros sufren un proceso de desinversión desde hace al menos dos años, lo que genera gran preocupación entre los trabajadores.

Ávila mencionó que el yacimiento Manantiales Behr está paralizado desde hace dos años debido a la falta de inversiones, aunque destacó que la cuenca mantiene niveles importantes de producción de petróleo convencional. Sin embargo, advirtió que la continuidad de la actividad está en riesgo si no se reactivan los equipos y servicios, afectando sectores clave como la perforación, el transporte, el manejo de agua y la logística.

“YPF tenía seis perforadores y se está quedando con uno. Entonces después vienen y dicen que no va a salir ningún perforador y que hay que echar gente de locación seca, los camiones que tiran agua o la arena. Así no va a quedar nadie en los yacimientos”, expresó Ávila, subrayando el impacto negativo que estas decisiones pueden tener sobre el empleo.

Ante esta situación, el sindicato convocó a los trabajadores de distintos sectores operativos para definir medidas a seguir. Ávila informó que la convocatoria es para los empleados que prestan servicio en Manantiales Behr y en otros campos como Campamento Central, El Trébol, El Escalante y Cañadón Perdido, con una reunión prevista para las 8 de la mañana del día siguiente.

El dirigente aseguró que el sindicato continuará presionando para que cualquier transferencia de áreas petroleras incluya compromisos claros de inversión y mantenimiento del empleo en la cuenca del Golfo San Jorge, buscando proteger los derechos de los trabajadores y la actividad productiva en la provincia.