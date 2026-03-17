La gestión transitoria con Sergio Constantino a la cabeza decidió interrumpir de forma unilateral el proceso del entrenador.



Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo luego de una charla con Sergio Constantino previo al entrenamiento matutino de este martes. Pese a la reciente mejora contractual, la dirigencia transitoria dio por concluido el proceso del entrenador.

La decisión fue tomada desde la Comisión Directiva del club tras el duro golpe que recibió el equipo ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro. A pesar de haber alternado esquemas y futbolistas durante estas primeras 11 fechas del torneo, el entrenador no halló soluciones para los malos resultados que terminaron por desplazar a San Lorenzo de la zona de clasificación.

Los registros finales de Damián Ayude en el banco azulgrana exponen una irregularidad que terminó siendo determinante: sobre un total de 29 compromisos dirigidos, cosechó 9 victorias, 11 empates y 9 derrotas.

La postura de Ayude: sin intención de dar un paso al costado

Al finalizar el encuentro, el director técnico fue tajante ante los micrófonos: su plan no contemplaba la renuncia. No obstante, la conducción interina le notificó su desplazamiento del cargo de manera inmediata. Esta resolución unilateral por parte de la institución de Boedo fuerza al club a afrontar el resarcimiento económico estipulado en el convenio vigente.

Una renovación contractual reciente que complica el escenario

El factor que profundiza el perjuicio a las arcas del club es la cercanía de su última firma. El pasado 3 de febrero, la misma cúpula que hoy lo desplaza había extendido el vínculo con Ayude. Aquel acuerdo fijaba una remuneración cercana a los 50.000 dólares mensuales, con fecha de finalización en diciembre del corriente año.

Dado que restan diez meses de servicios pactados, la cifra que el «Ciclón» deberá erogar para cancelar la deuda asciende, aproximadamente, a medio millón de dólares.

Impacto financiero en la conducción provisoria

La determinación deja al descubierto una inconsistencia difícil de justificar: ratificar un proyecto en febrero para interrumpirlo apenas un puñado de semanas después. Mientras la dirigencia asume el costo de honrar lo firmado con el entrenador saliente, la urgencia ahora se traslada a la búsqueda de un sucesor para el banco azulgrana.