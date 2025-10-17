Lousteau afirma que Milei “miente o está muy desconectado de la realidad”

El senador radical critico que Milei diga que “es mentira que la plata no alcanza”, cuando la economía de la gente funciona “extremadamente mal”.

El senador nacional Martín Lousteau (UCR) afirmó este jueves que el presidente Javier Milei “miente o está muy desconectado de la realidad”, cuando expresa que “la inflación está desapareciendo” o que el plan económico del Gobierno “funciona bien”.

“Él dice que el plan económico funciona bien, pero en la reunión con Trump reconoció que le salvó su liquidez, y eso pasa cuando tenés quedás sin plata”, señaló Lousteau en declaraciones radiales.

El senador y candidato a diputado en los comicios del 26 de octubre por el frente Ciudadanos Unidos, sostuvo respecto del mandatario: “Uno no sabe si miente o está muy desconectado de la realidad, cuando dice que es mentira que la plata no alcanza”.

“Lo que funciona extremadamente mal es la economía de la gente” advirtió el legislador y a modo de ejemplo señaló que “los comercios no venden nada, a las familias no les alcanza (el dinero) hasta más allá del día 15, y hay empresas que no venden y les suben la tasa de interés a niveles insostenibles”.

Además, recalcó que “la economía real entró en recesión” y en el sector bancario se ve “el pico máximo de cheques rechazados de la historia”, mientras Milei “dice que la inflación está desapareciendo, se ve que no compra nada”, ironizó.

Lousteau, quien como candidato cuenta con el apoyo de la alianza Provincias Unidas, calificó la situación de la Argentina como “absolutamente grave” y advirtió que el Gobierno “debe dar un giro importante en su plan”, porque “vamos a una economía donde se profundiza la recesión”.

NA