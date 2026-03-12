Miquelarena pidió que se investigue un video que circula en redes

El procurador general del Chubut formuló una denuncia que busca que se investigue el contenido de una filmación que comenzó a difundirse en redes sociales.



El procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena, se presentó este miércoles ante la Fiscalía de Trelew para solicitar la apertura de una investigación a raíz de un video que comenzó a circular en redes sociales y distintos portales informativos, en el que se menciona un supuesto escándalo vinculado al ámbito judicial.

La presentación fue realizada ante el fiscal general Omar Rodríguez y se enmarca en el derecho de vindicación previsto en la Constitución, específicamente en el artículo 68, que establece que todo funcionario público que se encuentre bajo sospecha de haber participado en un hecho delictivo debe presentarse ante la Justicia para ser investigado.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo de la denuncia es que se lleve adelante una investigación completa sobre el contenido del material audiovisual que comenzó a difundirse en las últimas horas.

El video en cuestión fue identificado en redes con el título “un escándalo que sacude a la justicia de Chubut” y muestra a una persona de sexo femenino aparentemente realizando un pago con el objetivo de acordar una condena.

Ante la circulación de estas imágenes, Miquelarena decidió presentarse de manera formal ante el Ministerio Público Fiscal para que se analice el contenido del material y se determine si existe algún hecho delictivo.

A partir de esta presentación, el Ministerio Público Fiscal iniciará las actuaciones correspondientes para analizar el video difundido y establecer las circunstancias del hecho, siguiendo los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

Desde el organismo indicaron que la intervención judicial permitirá realizar un análisis integral de la información que actualmente circula en el ámbito público, con el objetivo de esclarecer lo sucedido a través de una investigación formal.

El proceso buscará determinar la autenticidad del material, el contexto en el que fue registrado y la posible existencia de responsabilidades penales, en caso de que se confirme la comisión de algún delito.

Fuente: ADNSUR