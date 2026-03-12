Tras 13 años, cierra una histórica pizzería de Comodoro

“Son tiempos muy tristes, pero espero con mucha fe que sea para algo nuevo y mejor para todos” Señalaron los dueños del local en un mensaje a través de las redes.



Después de 13 años de atención ininterrumpida, el histórico local gastronómico Marzano de Comodoro Rivadavia anunció su cierre. Los responsables del establecimiento compartieron un emotivo mensaje en el que reconocen la dificultad de la decisión y agradecen a quienes los acompañaron durante más de una década.

En sus redes sociales, los propietarios expresaron:

“No ha sido una decisión fácil. Fueron 13 años de estar todos los días acá junto a mis hermanos. Son tiempos muy tristes, pero espero con mucha fe que sea para algo nuevo y mejor para todos”, señalaron.

Luego, en un video compartido, ahondaron en los motivos que los llevaron a tomar esta drástica decisión. “Muchos de ustedes nos conocen, han venido, nos han visto trabajar. Hemos estado muy presentes. Creo que Marzano ha sido mucho más que un local de comidas. Para nosotros ha sido un proyecto familiar. Lo hemos armado con amor, con toda nuestra fuerza y energía que nos caracteriza”, indicaron.

“Cuesta mucho desprenderse de las cosas que uno ama, de los sueños, de los proyectos, pero muchas veces tenemos que ponerle la razón a las situaciones y hoy en día hemos atravesado muchas crisis. Han pasado muchas crisis en este país, pandemia, pero ya esta última nos encuentra bastante golpeados”

Además, destacaron el vínculo con su clientela y el compromiso de seguir creciendo: “Todo lo que resta esta semana vamos a seguir trabajando de manera normal. Si quieren venir y disfrutar de nuestros últimos días acá en este local que tanto amamos, son bienvenidos. Agradecemos a nuestros clientes, los queremos un montón. Gracias por habernos elegido. Sepan que están dentro de nuestro corazón”