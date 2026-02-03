Moreno afirmó que el Gobierno licuó un 18% de los salarios al sostener una metodología vieja del IPC

El exsecretario de Comercio explicó que mantener la metodología de 2004 oculta la inflación real y afecta ingresos.



El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de mantener la metodología de medición de inflación basada en una canasta de consumo de 2004 y aseguró que esa definición implicó una pérdida directa del poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y pensionados.

“Renunció Lavagna del INDEC. ¿Qué es lo que pasa?”, planteó Moreno al comenzar su análisis. Según explicó, el problema central radica en la diferencia entre los gastos fijos y los gastos variables que enfrenta una familia. “La familia tiene un gasto fijo, como luz, gas o expensas, y un gasto variable, como comida o divertimento. Con el gobierno de Milei los gastos fijos aumentaron bárbaramente por los tarifazos, pero la inflación se midió con la proporción de consumo del 2004”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la falta de actualización de la metodología distorsionó los datos oficiales durante varios años. “Así pasó el 2024, el 2025, y este 2026 va a ser la primera inflación que sale con la nueva metodología. No la publicaron todavía, pero trascendió que con esta metodología la diferencia del 2024 es de 18 puntos porcentuales. Si fue 100%, en realidad hubiese sido 118%”, afirmó.

Para Moreno, esa brecha estadística tuvo consecuencias concretas en los ingresos. “Eso es pérdida directa de los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. El tipo que ganaba 100 pasó a ganar 82. Te chorearon 18 puntos”, remarcó, y advirtió que ese tema reaparecerá con fuerza en el debate por la reforma laboral. “Los trabajadores van a querer recuperar esos 18%”, anticipó.

El exfuncionario también vinculó esta situación con la salida de Marco Lavagna del INDEC. “Este es el lío que se le armó a Lavagna y el lío que se le está armando al gobierno. Empiezan a verificarse en las estadísticas el mamarracho de un esquema económico que no cierra por ningún lado”, sostuvo.

Moreno explicó que el Gobierno intentó justificar el esquema a partir del atraso cambiario. “Retrasaste tanto el dólar que la inflación en dólares fue fantástica. Hoy tenés un salario en dólares razonablemente alto, pero nunca pagaste la leche más cara que ahora. Todos los precios en dólares son altísimos”, afirmó, y comparó las tarifas locales con las europeas: “Las tarifas en dólares de acá son superiores a las de Italia”.

Finalmente, se refirió a la designación de Pedro Lines al frente del INDEC y a su primera decisión de no aplicar la nueva metodología. “Nombraron a Pedro Lines, y la primera decisión que toma es no sacar la metodología. No la podían sacar por lo que te acabo de explicar. Era cantado”, concluyó.