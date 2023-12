Nueva batalla judicial entre Shakira y Gerard Piqué

El ex futbolista reclama pasar más tiempo con sus dos hijos.

Shakira se separó de Gerard Piqué, tras 10 años de relación, y tomó la decisión de mudarse con sus dos hijos, Sasha y Milán, Miami para empezar una nueva vida, lejos de los escándalos y del asedio de la prensa que vivían en Barcelona.

Pero el enfrentamiento con su ex pareja parece no tener fin. Según la prensa española, «los términos acordados para la custodia de los dos hijos de Shakira y Piqué no se cumplieron». Aunque en realidad lo que pretende Piqué es poder modificarlo.

El ex futbolista quiere modificar el acuerdo para poder pasar más tiempo con sus dos hijos, pero cambiando la dinámica actual, algo que Shakira no está dispuesta a hacer porque ve muy felices a sus hijos con su nueva vida en Miami, donde pueden manejarse de manera más libre.

El acuerdo que firmaron remarcaba que la nueva residencia de los niños sería en Miami, mientras que Piqué podía disponer de mayor tiempo durante las vacaciones.

A Piqué le molesta que sólo pueda disfrutar de sus hijos en períodos vacacionales, por lo que pretende una modificación en el acuerdo para verlos más días.