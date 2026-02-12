Parodi confirmó que provincia será querellante en una causa por presunto intento de coima

La causa surge a partir de la denuncia de un dirigente de ATE por un presunto ofrecimiento indebido de un empresario del sector pesquero.

El ministro de Gobierno de Chubut, Victoriano Eraso Parodi, profundizó este jueves en Radio 3 la postura del Ejecutivo provincial frente a la investigación por el presunto intento de coima al secretario general de ATE Trelew, José Severiche. En una entrevista posterior a las declaraciones del fiscal Lucas Papini, el funcionario confirmó que el gobernador Ignacio Torres decidió que la Provincia se presente como querellante en la causa.

“Lo hemos tomado con mucha preocupación y con mucha indignación. Esto no es contra un gobernador o contra un gobierno, es un intento de desestabilizar y de atacar un derecho fundamental como es el acceso a la educación”, afirmó Eraso Parodi. Y agregó: “Después de tantos años sin clases, que alguien intente poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo es algo gravísimo”.

El ministro sostuvo que para el Ejecutivo, Gonzalo Carpintero habría actuado como ejecutor y no como instigador. “No somos ingenuos. Creemos que Carpintero fue quien tuvo la conversación, pero no quien promovió esta maniobra. La investigación tiene que ir hasta el fondo porque esto no termina en él”, expresó, al tiempo que vinculó el episodio con el conflicto por la actualización del canon pesquero.

En ese sentido, fue contundente: “No tenemos dudas de que esta acción proviene de un sector del empresariado pesquero. Durante muchos años hicieron y deshicieron, poniendo al Estado de rodillas. Cuando se encuentran con un gobierno que pone límites, buscan desestabilizar”. También recordó que la actualización del canon generó tensiones y movilizaciones en las últimas semanas.

Eraso Parodi confirmó que la Provincia avanzará como querellante para impulsar la investigación. “El gobernador quiere que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Las partes querellantes pueden instar medidas y acompañar el proceso para que se conozca toda la verdad”, señaló. Además, remarcó que el Gobierno no mantuvo contactos recientes con Severiche, ya que la denuncia ya fue formalizada ante la Fiscalía.

Finalmente, el ministro reconoció el malestar del mandatario provincial. “El gobernador está enojado. Se hizo un enorme esfuerzo presupuestario para garantizar el inicio de clases, invertir en infraestructura y recomponer salarios. Que se intente afectar eso de manera tan burda y miserable enoja a cualquiera”, concluyó en Radio 3, reafirmando que la Provincia “no se va a arrodillar ante intereses sectoriales”.

