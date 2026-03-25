Reapareció Adorni pero dejó más dudas que certezas

El jefe de Gabinete, protagonizó un tenso cruce con un periodista que le cuestionó los gastos del viaje.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, regresó a las conferencias de prensa en Casa Rosada y se refirió a las causas por presuntos casos de corrupción en su contra tras su polémico vuelo privado a Punta del Este. «Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder», aseguró.

Como muestra de un fuerte respaldo político, la conferencia contó con la presencia de gran parte del Gabinete, incluyendo a Luis «Toto» Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y figuras clave como Santiago Caputo y Martín Menem.

El momento de mayor tensión se vivió durante la ronda de preguntas, cuando el periodista Jonathan Heguier, del medio El Destape, lo increpó por presuntas irregularidades patrimoniales. «El problema no es que vos viajes (…) El tema es la declaración jurada, tus ingresos, la verdad es que todo es bastante opaco», comenzó el comunicador.

El periodista le recordó que en diciembre de 2024 ya le había consultado por un préstamo de 42.500 dólares otorgado por su madre y una jubilada de 95 años, el cual aún no había sido aclarado. Además, acusó que el viaje fue pagado por «una empresa que está contratada por la TV Pública» y por «Marcelo Grandío, que es un viejo amigo tuyo».

Lejos de esquivar la polémica, Adorni lo interrumpió tajantemente: «Partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero porque estamos en un error conceptual».

«Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí o para mi familia», disparó el jefe de Gabinete, negándose a dar mayores detalles sobre la financiación del vuelo privado: «Sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos porque vos no sos juez, vos sos periodista».

Tras chicanear al periodista por tuits donde supuestamente daba por hecha su renuncia, Adorni concluyó el tema repudiando las acusaciones: «El que definas oscuridad en mis actividades patrimoniales o de declaraciones juradas, es un tema estrictamente tuyo (…) no voy a entrar en esa discusión porque aparte me parece de mal gusto».

En su defensa general, Adorni insistió en la transparencia de la gestión de La Libertad Avanza: “Ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Un ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba con Alberto Fernández”. Para cerrar, dejó un dardo hacia el kirchnerismo: “No somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe. Parece que nos olvidamos que vivimos en un país donde un secretario revoleaba bolsos”.