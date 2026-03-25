Pergolini vuelve a la TV con “Otro día perdido”

El conductor regresa a la pantalla de El Trece con una nueva temporada y prepara cambios en el equipo, además de una figura internacional para el debut.



El regreso de Mario Pergolini a la televisión ya empieza a tomar forma. Con una nueva temporada de Otro día perdido en El Trece, el ciclo promete renovar su propuesta con invitados destacados, humor, música en vivo y un equipo aggiornado.

Mientras crece la expectativa por ver cómo será la incorporación de Evelyn Botto en lugar de Laila Roth y la continuidad de Agustín Aristarán, en las últimas horas se conoció quién será la primera figura en participar del programa.

La primicia la dio Angie Balbiani en Puro Show, donde reveló que Luisana Lopilato estuvo recientemente en el país para grabar el episodio inaugural junto a Pergolini.

Durante su paso por el ciclo, la actriz abordará aspectos de su vida personal, incluyendo su presente familiar junto a sus cuatro hijos y su pareja, Michael Bublé, además de anticipar los desafíos profesionales que enfrentará en este nuevo año.

El programa tiene previsto su estreno el lunes 30 de marzo a las 22:45. El anuncio fue acompañado por un adelanto difundido en redes sociales y en el canal de YouTube de la señal, donde se puede ver al icónico gato recorriendo el estudio.

En cuanto al formato, esta nueva etapa mantendrá la esencia del ciclo con entrevistas, actualidad, humor y música en vivo, aunque con cambios en el panel. La salida de Roth y la llegada de Botto, sumadas a la continuidad de “Soy Rada”, marcan el pulso de esta renovada apuesta que busca volver a conquistar al público en el prime time.

De esta manera, Mario Pergolini competirá en el rating con la última parte de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe y dejará todo para que «Otro Día Perdido» sea uno de los programas más vistos de El Trece.