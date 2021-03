Roña Castro, durísimo con Riquelme por la salida de Ábila en Boca: “Es un boludo”

El excampeón del mundo de boxeo, que en más de una ocasión manifestó ser “hincha de Román”, cargó contra el ídolo xeneize por el alejamiento de Wanchope a la MLS.

Desde sus gloriosos años como campeón del mundo en boxeo, Jorge Locomotora Castro siempre demostró tener a Boca a flor de piel. En más de una ocasión se lo vio colgado del paravalanchas de la Bombonera, alentando al equipo en Japón en el Mundial de Clubes e incluso manifestando ser “hincha de Riquelme”. Sin embargo, el pasado fin de semana, el Roña expuso todo su enojo con Román por la salida de Ramón Ábila a la MLS y le fue directo al mentón.

«Para mí Riquelme es un boludo, no puede dejar ir a Wanchope, un tipo goleador», expresó el exboxeador en un video publicado en Twitter por la cuenta Boca es Boca, tras el alejamiento del cordobés al Minnesota United. Y agregó: “Carlitos Tevez y Wanchope eran una buena pareja y la rompió Riquelme».

Las palabras del de Caleta Olivia nacen por su fanatismo con el Xeneize, que intentó transmitírselo a su familia. Tal es así que en varias oportunidades contó que de sus 15 hijos solo uno no es de Boca. «Mi hermano mayor es de River, mi mamá también y después el resto somos de Boca. En mi casa todos son de Boca, sino los echo a la mierda. De mis 15 hijos solamente Georgina no lo es, pero no vive conmigo. Igual nunca le pregunté, vi que puso cosas en el Facebook», aseguró Castro en Olé hace unos años.