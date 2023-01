Rossi firmó con Flamengo

El propio club brasileño anunció el acuerdo con Agustín. ¿Se lo lleva ahora o en junio?

Flamengo e Agustin Rossi assinaram pré-contrato de trabalho com validade de 1° de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2027. #CRF — Flamengo (@Flamengo) January 9, 2023

Adiós novela. Adiós polémica. Adiós a uno de los arqueros más influyentes de los últimos tiempos en Boca. Agustín Daniel Rossi firmó este lunes un pre-contrato con Flamengo y hasta podría dejar el Xeneize en este mismo mercado de pases. Aunque su vínculo con Boca vence en junio del 2023, emisarios brasileños buscan sellar un acuerdo entre los clubes para llevarse ahora mismo al arquero de 27 años.

La firma de Rossi empezó a cocinarse el sábado por la mañana, pocas horas después de que el vicepresidente de fútbol del Mengao, Marcos Braz, y el director ejecutivo de la institución, Bruno Spindel, arribaran a nuestro país con la intención de ajustar los detalles del contrato del arquero. Rossi atajó el sábado a la noche ante el Rojo en San Juan y aprovechó el fin de semana sin actividad para avanzar en las charlas con Flamengo, campeón reinante de la Libertadores y uno de los clubes más poderosos del continente.

El Fla ya había querido a Agustín a mediados del 2022, pero no obtuvo respuesta por parte de Boca y terminó fichando a Aderbar Santos, figura de Paranaense y uno de los puntos más altos de Flamengo en la Copa. Pero el club carioca quiere elevar la competencia interna y sacó provecho de la situación contractual de Rossi para hacerse de otro de los arqueros con mejor presente en Sudamérica. “Flamengo y Agustín Rossi firmaron un pre-contrato con vigencia del 1° de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2027”, informó este lunes la cuenta del Mengao.

¿Cuándo se va Rossi?

Es lo que aún resta por definir. Es que pese a tener todo firmado con Flamengo, Agustín tiene contrato con el Xeneize por seis meses más y habrá que ver qué postura toman Juan Román Riquelme y el CdF con respecto al futuro del 1. Hasta este lunes, la idea era que Rossi siguiera formando parte del equipo y peleara un lugar en el arco con Chiquito Romero. Pero ahora el escenario cambió por completo y Boca tendrá que definir cuanto antes los pasos a seguir con Agustín. ¿Lo vende? ¿Lo usa? ¿O lo cuelga?

Este lunes Flamengo intentó juntarse con el Consejo y no lo logró. Cuentan en Brasil que fue el propio Riquelme quien respondió la llamada y dijo que no podía reunirse porque se encontraba de vacaciones. Los directivos brasileños se quedarán unos días más en la Argentina e intentarán retomar las charlas antes del finde.

En caso de venderlo, la cifra que recibirá Boca nada tendrá que ver con la cláusula de rescisión del arquero (24 millones de euros, 18 limpios para Boca). Según medios brasileños, Flamengo no pondría más de 300.000 dólares para quedarse con el ex Chacarita y Lanús. El problema para Boca es que si no lo vende ahora no tendrá otra opción que perderlo en junio, sin recibir un solo peso. Utilizarlo hasta el final de su contrato no pareciera una opción viable. Porque resulta difícil que Rossi vuelva a enfocarse en Boca y porque además Romero tiene todos los números para debutar contra Everton y repetir una semana más tarde vs. Racing en Abu Dhabi.

Este lunes, Rossi se entrenó en el predio y hoy volverá a decir presente como todas las mañanas. Sin embargo, en su entorno no descartan que Boca lo separe del plantel. “Tal vez lo manden a entrenarse con Reserva…”, sospechan cerca del 1, aunque nadie del club se comunicó con él para advertirlo de ningún cambio.

Ahora o en junio, Rossi dejará Boca habiendo cumplido su sueño como hincha, con más de 150 partidos en el lomo y seis títulos ganados en sus dos etapas. No pudo levantar un trofeo internacional, que era su deseo, aunque sí tendrá la chance en su nuevo club, candidatazo a ganar la Copa con jugadores como Gabigol, Arturo Vidal, David Luiz, Filipe Luis y Pedro.

En las redes, la opinión de los hinchas estuvo dividida entre quienes agradecieron el paso de Rossi por Boca y los que esperaban un gesto de parte del arquero. Algún día, tal vez, tenga la despedida que merece.