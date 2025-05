Telebingo Chubutense: Un apostador de Rawson se llevó 12 millones de pesos

Nuevas modalidades como «El Ruletazo» y el próximo Telebingo Deportivo suman expectativa.

La última edición del Telebingo Chubutense realizada en instalaciones de LU 90 TV Canal 7 de Rawson premió con 12.000.000 de pesos, de la Cuarta Ronda a Bingo, a un apostador de la ciudad capital de la provincia.

El cartón ganador fue vendido en la agencia 1001 de Eduardo Engrassi; en tanto que el premio de la Tercera Ronda, un combo de un TV 55” + sillón masajeador + barra de sonido, fue una apuesta realizada en la agencia 7001 de Celeste Nadir Bujer de Esquel.

Por otro lado, los 2.000.000 de pesos correspondientes a la Segunda Ronda quedaron para un jugador que realizó su apuesta en la agencia 2016 de Olga Cuenca de Trelew y el 1.000.000 de pesos de la Primera Ronda a Bingo se repartió entre tres apostadores de la agencia 1001 de Rawson; la agencia 2007 de Emilio Gonzales Lloyd de Trelew y un cartón vendido en Comodoro Rivadavia por Delegación que recibirán 333.333,33 pesos cada uno.

Durante el sorteo, efectuado este domingo 11 de mayo, estuvieron presentes el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra y el gerente general del organismo Daniel Cambón Rubí.

«El Ruletazo»

En su constante dinámica de innovación, el Telebingo implementó “El Ruletazo”, juego que consiste en hacer girar una rueda numerada con distintos valores de dinero en efectivo. Esta propuesta concitó un marcado interés ya que en esta edición, realizada en las instalaciones del canal de TV estatal, al no haber público presente se implementó una línea telefónica para que pudieran participar los televidentes de toda la provincia. De esta manera fue que cinco apostadores de Lago Puelo, Gastre, Trevelin, Comodoro Rivadavia y Rawson ganaron 200.000 pesos cada uno.

Telebingo Deportivo

El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, destacó la importancia del Telebingo Deportivo que se realizará en el mes de junio y que beneficia a 280 clubes e instituciones deportivas de toda la provincia.

“Cada club se lleva el 70% del valor del cartón y cada mil vendidos Lotería regala 1.000.000 extra. Ya hay clubes, como por ejemplo la “Liga de Veteranos de Esquel” que ya llevan 3.000 cartones vendidos, es decir que ya recaudaron 21.000.000 de pesos más los 3.000.000 de regalo que les va a dar Lotería, eso les permite afrontar los gastos de todo un año”, destacó el funcionario.

Auditoría a casinos

Ibarra también se refirió al convenio firmado con la Universidad Nacional de La Plata para la realización de una auditoría a los casinos concesionados. “Es la primera vez en la historia de Lotería que se realiza una auditoría a casinos y esto tiene que ver con un pedido del gobernador Ignacio Torres de llevar transparencia en toda la provincia, pero no sólo por un tema recaudatorio o si el canon es el correspondiente, sino que tiene que ver con que las máquinas sean homologadas, que no sean apagadas, etc. Las concesiones se han portado muy bien, no tenemos ningún problema con casinos, sí les queremos dar a la gente las salas realmente como corresponden y también buscamos que los casinos dejen inversiones en la provincia y por eso estamos trabajando también para que podamos exigirles a ellos en función a lo que recaudan”, concluyó el presidente de Lotería del Chubut.