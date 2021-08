Thelma Fardin arremetió contra Fernando Burlando por su defensa a Florencia Peña

La actriz salió al cruce del letrado, que representó a Juan Darthés en su causa por violación agravada.



Tras asumir la representación de Florencia Peña en la causa que presentó la actriz ante los agravios y ataques que recibió los últimos días a raíz de su reunión con Alberto Fernández en pleno confinamiento, Fernando Burlando dio una entrevista en Intratables. Y cuando Alejandro Fantino le preguntó si seguía al frente de la defensa de Juan Darthés, acusado de violación por Thelma Fardín, el letrado aseguró que el caso del actor «está bajo la lupa de la Justicia brasileña» y que él no prejuzga «ni a su peor enemigo».

Y rápidamente Fardin salió a hacer un fuerte descargo en sus redes. «Mi abusador no está ‘bajo la lupa’ como dijo su ex abogado defensor, está acusado por Violación Agravada con fecha de juicio en menos de 4 meses gracias a que tres Ministerios Públicos fiscales de tres países diferentes consideraron que hay prueba MÁS QUE SUFICIENTE para acusarlo», empezó la actriz de 28 años en sus perfiles de Instagram y Twitter.

«A pesar de ser un delito de los llamados ‘delitos que suceden en la oscuridad’, la perspectiva de genero debe aplicarse en todo tipo de casos, no solo en los que la evidencia es pública», remarcó. Y señaló que son pocas las mujeres que reciben la atención de los medios ante este tipo de problemas: «Somos muy pocas las que tenemos voz, debemos seguir levantándola por todas aquellas invisibilizadas que sufren los mismos tipos de violencia y cinismos».

Cabe recordar que a mediados de junio, luego de la reaparición de Darthés en la televisión brasileña, donde aseguró que «no hizo nada de lo que se lo acusa», Thelma decidió salió a responderle. «El Ministerio Público Federal de Brasil, luego de una investigación, promovió una denuncia en ese país que fue admitida, un juez fijó fecha de audiencia para recibir la prueba y resolver sobre los hechos del caso», empieza la actriz en un comunicado que subió a sus redes sociales.

Y señaló que la causa contra Rafael Pacífico Dabul -así es el nombre del actor- continúa avanzando y que junto a sus abogados seguirá manejándola en el terreno legal: «Luego de tres años intentando por todos los medios conseguir justicia en sede judicial, a esta instancia se llegó gracias la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil, que escucharon mi palabra, produjeron prueba, y consideraron que existía mérito suficiente para acusar a este hombre por violación agravada».

Además, tomó el descargo de su agresor para señalar que la Justicia debe determinar si es culpable o no, más allá de lo que crea la gente. «El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de ‘le creo o no le creo’, no es una cuestión de fe. Hay tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes considerando que hay prueba suficiente. El debate social debe ser cómo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual, cómo logramos que las investigaciones sean eficientes y qué lugar le damos a la palabra de la víctima, frenando la re victimización y dejando de estigmatizarla. Llegamos hasta acá y seguiremos avanzando gracias a los esfuerzos de cooperación internacional, el apoyo de Amnistía Internacional y la incansable lucha de los movimientos de mujeres», concluyó.