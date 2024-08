El Gobernador aclaró que esta adhesión no deroga leyes provinciales vigentes, como la Ley 5001.

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, subrayó las oportunidades que presenta el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), destacando la identificación de nichos estratégicos y proyectos provinciales que podrían potenciar la economía de la región.

Torres destacó que, a través del RIGI, Chubut puede aprovechar varias áreas de desarrollo. En particular, el gobernador identificó dos nichos estratégicos: el turismo y la industria naval. En relación con la ley de fomento a las inversiones turísticas, que considera como una extensión provincial del RIGI, Torres describió que el impacto es significativo. «Ya tenemos cuatro hoteles que van a radicarse en la provincia», afirmó.

El gobernador también mencionó el avance en la industria naval, con un enfoque particular en el astillero de Comodoro Rivadavia. Este astillero, que había permanecido inactivo durante años, ahora se presenta como una plaza atractiva para nuevas inversiones, lo que promete reactivar la industria y generar empleo en la región. «Es una oportunidad para revitalizar un símbolo de la decadencia y convertirlo en un motor de crecimiento», comentó Torres.

«Debemos aplicar el mismo enfoque a cada rubro que veamos con potencial de generar empleo», dijo. En ese sentido, destacó la importancia de la subzona franca para Trelew.

Además, el gobernador subrayó la importancia de la capacitación y la preparación para conectar con mercados internacionales. «Somos la cuarta provincia exportadora. En vez de exportar el recurso entero, tenemos que exportar el recurso agregándole valor», explicó. Este enfoque, según Torres, no solo fortalecerá las finanzas provinciales y nacionales, sino que generará más empleo para los habitantes de Chubut.

Por otro lado, Torres abordó las inquietudes sobre la adhesión al RIGI, aclarando que esta no deroga leyes provinciales vigentes, como la Ley 5001. La adhesión al RIGI es total, pero se propuso un ajuste en la legislación para evitar confusiones y asegurar que las leyes locales no sean modificadas indebidamente. «Queremos asegurar que no haya malentendidos», añadió el gobernador.

Torres expresó optimismo respecto a las oportunidades en la zona sur de la provincia, especialmente en el marco de la transición energética y el potencial del hidrógeno verde. «En muy poco tiempo, podríamos tener noticias muy positivas».

Cabe mencionar que este martes, el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut presentó ante la Legislatura el proyecto de Ley 175/24, que propone la adhesión al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) aprobado recientemente por el Congreso Nacional. El proyecto, que ahora está en manos de los legisladores provinciales, incluye un componente clave: la exclusión de actividades mineras específicas.