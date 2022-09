Trelew | UCR: Merino mantiene firme su postura de presentarse y asegura  que “es un pequeño sector el que impulsa a Massoni”

El precandidato a intendente de Trelew de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Merino, se mantiene firme en su postura de presentar una lista.



El precandidato a intendente de Trelew de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Merino, le contestó a referentes del espacio y afirmó que no van a bajar la candidatura, ante la presentación del ex ministro de Seguridad, Federico Massoni, como precandidato a la intendencia.

Merino no desistirá de su intención, sino que “al contrario hemos redoblado esfuerzos”, afirmando que “cuando uno presenta una precandidatura tiene que saber y entender que puedan aparecer un montón de competidores, para nosotros es algo más y no nos distrae”.

Y aclaró que “desde lo ideológico creemos que las personas que vienen participando y tomando decisiones en los últimos 15 años son parte del fracaso a nivel provincial y municipal”, en referencia al paso de Massoni por el Ejecutivo municipal y provincial.

“Que nos vengan a decir qué es lo que hay que hacer para solucionar los problemas, ¿por qué no se hicieron antes?”, señaló el precandidato.

Según publicó Radio 3 Cadena Patagonia, Merino reconoció que hay referentes del partido radical que propician la candidatura de Massoni. En ese sentido, indicó que “no me llama la atención, es un pequeño sector el que lo impulsa y están en todo su derecho. Esto se definirá en una votación. Uno ve a un dirigente que impulsa a una persona pero si atrás hay una falta de militancia y no es representativo, no nos distrae mucho. Nosotros tenemos un gran equipo y confiamos en nuestro proyecto”.