Trump: prometió “muerte, fuego y furia” para Irán

Aunque también aclaró: “Rezo que eso no suceda”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con “muerte, fuego y furia” en respuesta a un informe de la Guardia Revolucionaria.

“Muerte, fuego y furia se abatirían sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”, expresó el presidente estadounidense después de que la Guardia Revolucionaria de Irán informara que un petrolero fue atacado en el estrecho de Ormuz durante el fin de semana.

Según el comunicado del cuerpo militar iraní, el paso marítimo se encontraría cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético global, razón por la cual reaccionaron alarmados ante la posibilidad de una interrupción del tránsito tanto Emmanuel Macron, presidente de Francia como Vladímir Putin, primer mandatario de Rusia.

Trump protagonizó esa virulenta reacción ante la posibilidad del bloqueo y se explayó en su red social, según consultó la Agencia Noticias Argentinas.

Ofensiva “20 veces más fuerte”

Entonces anunció su ofensiva “20 veces más fuerte”, preocupado por el traslado del petróleo y la reacción de los mercados internacionales.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Y detalló: “Eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”.