Victoria Villarruel “La actitud de Sergio Massa fue provocadora, violenta y denigrante”

La candidata a vicepresidente por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel, se refirió al Debate Presidencial.

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidente de la Nación por la Libertad Avanza, rompió el silencio tras el tercer Debate Presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa.

“Estaba bastante lejos, por lo que no escuché las toses, pero sí entiendo que si uno está en el escenario y la persona que tose está constantemente haciéndolo muy cerca del escenario, se debe escuchar. Pero yo estaba bastante lejos”, señaló la diputada respecto a las quejas de Javier Milei por los “tosedores” cada vez que él hablaba durante el debate.

Y continuó: “¿A quién no molestaría cuando nos dieron bien las precisiones de que teníamos que estar en silencio, que no se podía sacar fotos, no se podía aplaudir, no se podía hablar, no nos podíamos mover hasta los cortes? O sea, había instrucciones muy claras a los que éramos los espectadores. Por eso, bueno, es lógico que se haya mencionado que hubo una intencionalidad”.

A su vez, señaló: “Sergio Massa intentó en todo momento provocarlo. Eso sí fue muy evidente y fue muy agresivo. Y creo que, bueno, a nosotros particularmente lo comentamos así entre señas en la tribuna en donde estábamos que nos parecía una actitud sumamente denigrante la que tuvo”.

“Buscó provocar, buscó minimizarlo, buscó tratarlo a él y a través de él a todo su electorado como personas que no sabemos hacer nada y eso no es cierto. Si estamos en esta situación del país en la que nos encontramos es gracias a los sabelotodo del Estado, como es el caso de él, que se creen realmente unos ases en el manejo del Estado y la verdad es que lo único que han logrado es que tengamos una cantidad nunca vista de pobres, que Argentina esté en una situación en la que nos va a costar mucho esfuerzo a todos los argentinos lograr remontar esto”, insistió Victoria Villarruel.