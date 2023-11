Lavagna confirmó que votará a Massa

El ex ministro de Economía pidió un gobierno de «unidad nacional» y cerrar «la grieta». «Gobernar no es creer que todo empieza de 0 como si la sociedad fuera masilla a la que uno le da la forma que quiere», agregó.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna anticipó en sus redes sociales que votará por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, al pedir un gobierno de «unidad nacional» que cierre «la grieta». Además, dejó alusiones a que gobernar no tiene que ver con las propuestas del candidato Javier Milei.

Desde sus redes, Lavagna publicó un hilo de tuits en el que confirmó apoyo a Massa y enumeró algunos de los motivos: «Como ciudadano he creído y creo que nuestra sociedad necesita, urgente, trabajar en los CONSENSOS y buscar GOBIERNOS DE UNIDAD NACIONAL para un conjunto de temas claves», comenzó.

Por otro lado, consideró necesario «cerrar la grieta». «Es esencial cerrar la grieta extremista de izquierda y de derecha y juntarse en un CENTRO PROGRESISTA que atraiga e incorpore a parte de quienes se dejaron ganar por la idea de concebir a la política como conflicto permanente».

En ese marco, blanqueó su apoyo al proyecto del cual podría hasta integrar, ya que siempre estuvo muy cercano a Massa como asesor económico.

«Es esencial para construir un futuro normal como el que deseamos. Por eso pienso que es bueno explicitar la opción de voto entre las únicas dos que la ley habilita. En mi caso, aunque no sea novedad, siguiendo la línea de CONSENSO FEDERAL, votaré por SERGIO MASSA», escribió.

Por último, enumeró un listado de opiniones que no mencionan directamente a Milei pero hacen alusión a sus propuestas y maneras de hacer esta campaña: «Entre tanto, vale la pena que recordemos algunas cosas que ayudan a avanzar:

Gobernar no es sentarse en un sillón y blandir la lapicera como si fuera un instrumento cortante.

Gobernar no es creer que todo empieza de 0 como si la sociedad fuera masilla a la que uno le da la forma que quiere las veces que se le ocurre.

Gobernar no es tampoco creerse puro, limpio e iluminado por un saber indiscutible».

Gobernar es ser prudentemente decidido. Cuidadoso de la compleja y frágil trama social preexistente.

Gobernar es cambiar aquello que no funciona, que no cumple con las aspiraciones de la sociedad, juntando la mayor cantidad de voluntades posibles.

Gobernar es saber qué, cómo y cuándo crear nuevas y mejores realidades sin un ir y venir constante, donde lo que queremos y decimos hoy es diferente de ayer, de antes de ayer y de mañana.

Y finalmente, gobernar y hacerlo bien, es un trabajo complejo y abnegado. Gobernar es crear con conocimiento y coraje, sin improvisaciones ni fantasías.

¿Lavagna integraría un gobierno de Massa?

Sin dudas que el vínculo del ex ministro de Economía con el actual titular de esa cartera es bien explícito. Ya desde su campaña presidencial de 2015 era el nombre que Sergio Massa quería al frente del Palacio de Hacienda.

En 2019, antes de que Massa sellara su acuerdo con el Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, su propuesta de «Alternativa Federal» no llegó a consolidarse, pero incluyó el comando de dirigentes como ellos dos, además de Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti.

Finalmente, cuando todo indicaba que Massa anunciaría a Lavagna como su ministro de Economía en un eventual gobierno suyo si gana las elecciones de este domingo 19 de noviembre, el anuncio se pospuso.

A pesar de la estrategia del Frente Renovador en enfatizar sobre la figura de Sergio Massa y evitar anuncios de posibles integrantes de su gabinete, lo que ya dejaron en claro es que el ministro de Economía será de otra fuerza política, pero que la figura de Lavagna siempre estará presente, con o sin un cargo, en la posible gestión de Massa.

