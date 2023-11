Burlando respondió las acusaciones de la esposa de Aníbal Lotocki contra Silvina Luna

El abogado de la familia de Silvina Luna despotricó contra María José Favarón tras su polémicas declaraciones.



Fernando Burlando salió al cruce de María José Favarón, la esposa de Aníbal Lotocki, luego de las polémicas declaraciones que tuvo sobre la muerte de Silvina Luna. El abogado de Ezequiel Luna, el hermano de Silvina, se mostró indignado con los dichos de Favarón, que deslizó que la modelo no se cuidó después de ser operada por Lotocki.

“En los momentos iniciales Silvina estaba tan dolorida que le recomendaron que no viaje a Europa, y me parece que se fue”, comenzó reconociendo la pareja de Barby Franco. No obstante, fulminó a la mujer del condenado cirujano: “Pero eso es como decirle ‘te aplico veneno, no te muevas’. Las consecuencias eran imparables en la salud de Silvina”.

Y agregó: “Silvina se quejó del dolor. Que se haya o no quedado quieta, haya o no viajado a Europa, en definitiva, no cambiaba nada. Porque ese producto que se transformaba en piedra en los tejidos estaba incrustado en el nervio ciático”.

A propósito del accionar de Aníbal Lotocki después de que Silvina Luna se quejara de los dolores que sentía, el letrado disparó: “Cuando había problemas se acababa la atención médica”.