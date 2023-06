Chubut | Albaini confirmó que no será candidato a gobernador

El Partido Renovación y Desarrollo barajó la posibilidad de que podría presentarse el 30 de julio pero fue descartado.



Luego de la bajada de Adrián Maderna para las elecciones provinciales, el Partido Renovación y Desarrollo barajó la posibilidad de que su compañero de fórmula, Alejandro Albaini, pueda presentarse el 30 de julio, pero finalmente fue descartado, en ese sentido el exdiputado manifestó «Lo entiendo a Adrián, no comparto que se haya bajado. Yo no me voy a presentar a candidato a gobernador de Chubut, porque el armado lo hizo el. No tengo el equipo ni el presupuesto, sería bastante irresponsable competir cuando estoy en desigualdad de condiciones», indicó.

Cabe recordar que el pasado miércoles se dio a conocer la carta de Maderna hacia la militancia de no presentarse para las elecciones provinciales y así enfocarse en su gestión municipal. «Me parece un gran gesto de grandeza hacia los trelewenses», manifestó Albaini.

A pesar de no presentarse, no descartó la posibilidad de que uno de los 27 candidatos a intendentes, que el partido armó para las localidades de la provincia, se presente para la gobernación. «Hable con gente de San Martín y de Comodoro Rivadavia que se vieron interesados en asumir la responsabilidad», concluyó el ex candidato a la vicegobernación.