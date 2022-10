Chubut | Cruce entre Arcioni y Luque por el desdoblamiento de las elecciones

El gobernador Arcioni cuestionó, “no sé por qué está tan preocupado”, cuando “no anunció si él va a ser candidato”.

El gobernador Mariano Arcioni se refirió a las declaraciones del Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, que aseguró que el mandatario no impulsa desdoblar las elecciones provinciales ya que pretende ser candidato a diputados nacional.

Arcioni sostuvo que “me sorprendió” las expresión, principalmente porque “todavía no sé si él va a ser candidato, no lo anunció así que no sé porqué esta tan preocupado”, por el adelantamiento de los comicios.

Fue por ello que el Gobernador recomendó a Luque que independiente de la fecha de las elecciones, “que trabaje, que se mueva en la Provincia y arme -en lugar de- estar opinando de lo que yo pudiera o no ser”.

“Que sea candidato o precandidato, pero primero tiene que decir si va a ser o no, porque al menos yo no lo escuché”, disparó.