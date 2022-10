El comodorense César Treffinger será el candidato a gobernador de Javier Milei en Chubut

Con su espacio Ciudadanos por Chubut, aliado al PICH, en las últimas elecciones legislativas obtuvo el tercer puesto en la categoría senadores.

La gran sorpresa de las últimas elecciones legislativas en Chubut, César Treffinger, se reunió este miércoles con el diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, y se confirmó que será su candadito a gobernador.

Cabe recordar que Treffinger con su espacio Ciudadanos por Chubut, aliado al Partido Independiente de Chubut (PICH), en los últimos comicios obtuvo el tercer puesto y relegó al cuarto al oficialista Chubut Somos Todos (CHUSUTO).

La flamante incorporación libertaria compartió a través de su Facebook personal las fotos del encuentro y expresó: «compartimos diagnósticos y objetivos. Compartimos orígenes: no formamos parte de la casta y no vivimos del Estado. Compartimos las mismas ganas de generar en Argentina un gran cambio… en serio. Compartimos la pasión de salir a la cancha a jugársela porque con los de siempre no da para más. Compartimos el hartazgo y las esperanzas de los ciudadanos de Chubut y de toda la Argentina que nos ponemos de pie para reconstruir nuestra provincia y país».

«Fuerza con Javier Milei para recuperar lo que es de todos los chubutenses y argentinos», sentenció Treffinger.