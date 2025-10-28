Chubut es la primera provincia en eliminar los fueros de políticos, sindicalistas y jueces

El 63,6% voto a favor, se eliminar los fueros judiciales y de arresto de funcionarios, legisladores, jueces y dirigentes sindicales.

El referéndum para la modificación de la Constitución de Chubut, eliminando los fueros de inmunidad en los tres poderes del Estado y de dirigentes sindicales tuvo un amplio respaldo de la ciudadanía en las elecciones de este domingo 26 de octubre.

El acompañamiento para modificar dos artículos de la Constitución de la provincia para eliminar los privilegios para las figuras del gobernador, vicegobernador, magistrados, funcionarios y dirigentes gremiales obtuvo un 63,61% por el Sí, lo que convirtió a Chubut en la primera jurisdicción del país en avanzar en este camino.

Se trató de un plebiscito vinculante en el que los ciudadanos decidieron eliminar los artículos 247 y 248 de la carta magna provincial, que establecían inmunidades judiciales y de arresto para los diversos cargos públicos.

A partir de esta modificación, que entrará en vigencia una vez concluido el escrutinio definitivo del comicio, ningún funcionario, legislador, dirigente sindical o magistrado gozará de fueros especiales de arresto, allanamiento o proceso penal, aunque sí se mantiene el fuero de opinión, que protege la libertad de expresión.

Ahora, en Chubut, en caso de que una condena judicial sea confirmada, no será necesario un desafuero ni autorización legislativa para su ejecución, dado que el objetivo es garantizar la igualdad ante la ley y la transparencia institucional, dos planteos efectuados desde hace varios meses por el gobernador Ignacio Torres.