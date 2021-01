Chubut | González: “No vaya a ser que Aluar preste millones y a cambio le extiendan la concesión de Futaleufú”

El líder de Luz y Fuerza, reclama por la central hidroeléctrica.

El líder de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González, volvió a reclamar ayer que se ponga atención a la negociación por la concesión de la empresa Hidroeléctrica Futaleufú, cuyo contrato con el Estado nacional vence en 2025. Se trata de la empresa generadora de energía ubicada en cercanías de Trevelin que es controlada por la firma Aluar(tiene el 60,2% del paquete accionario), en la que también tiene intereses el Estado provincial, que como accionista minoritario detenta el 33,51%.

“Hidroeléctrica Futaleufú no nos deja nada de energía para que nos desarrollemos, se llevan todo lo que generan para Buenos Aires. La generación bruta de Futaleufú anda en unos 2.836 gigawatts hora. La facturación en 2020 fue de 2.486 millones de pesos y las ganancias de 926,9 millones de pesos, por lo que a la Provincia le debería haber correspondido unos 310 millones de pesos”, detalló.

Pero advirtió: “No vaya a ser cosa que Aluar preste miles de millones y, a cambio de eso, le den una extensión de la concesión de Futaleufú que tiene hasta el momento. Puede ocurrir cualquier cosa acá de acá al 2025, fecha en la que se termina la concesión. Hay que estar atentos porque parece ser que el Gobierno provincial no pide, no sé dónde están los funcionarios, ni lo que están haciendo, ni qué hablan cuándo van a Buenos Aires. No dicen lo que tienen que decir. Tampoco sé de qué hablan ni qué dicen los tres senadores y los cinco diputados nacionales.”

Servicios Públicos

El líder lucifuercista también se refirió a un reclamo constante en los últimos años: “Los servicios públicos están peor que el año pasado. Hicimos una recorrida por el interior que antes no habíamos podido por cuestiones de la pandemia y constatamos el estado deplorable en el que están. Y las cooperativas, en un estado que ni se imaginan; la próxima vez vamos a sacar fotos para que vean en qué situación se encuentran trabajando los compañeros en cada una de las cooperativas.”

Fondo de Compensación

González explicó también una de las causas de la crisis de la cooperativas chicas del interior: “En las grandes ciudades, llámese Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Esquel o Puerto Madryn, si te fijas en las boletas de luz existe un renglón que dice ‘Ley ex 1098 o I-26. Ese importe que paga la gente es, justamente, para conformar un fondo y darle a las cooperativas del interior la posibilidad cierta de pagar sueldos, dotar de infraestructura y demás”.

“¿Pero las cooperativas grandes qué hacen? Como las dependencias de los municipios y también de la Provincia, llámese escuelas, comisarías y otros edificios públicos, no pagan a las cooperativas el consumo de los servicios que le son brindados, las entidades cobran lo que dice la ley pero no depositan ese monto donde tienen que depositarlo. Hacen una compensación así porque sí y, entonces, no les llega nada a las cooperativas del interior.”

Para González, “no se puede seguir de esta manera y algo vamos a hacer. Los funcionarios cobran sus sueldos en tiempo y forma; los diputados también; pero nuestra gente, los afiliados, no cobran hace tiempo; algunos llevan hasta cuatro o cinco meses de retraso en el interior. ¿Cómo se puede trabajar gratis y sin elementos, herramientas o vehículos?”

Inversión privada

“Cuando hablan de que van a venir inversiones privadas a la provincia… ¿qué empresa o qué sistema van a traer acá si no tenemos agua ni energía? ¡Que me expliquen!”, dijo enojado González en la entrevista con Cadena Tiempo.

En este sentido, González recordó que “la obra del dique compensador Las Piedras, aguas abajo del Dique Ameghino, no se hizo por el lobby de las mineras de caolín. Por consiguiente, nos quedamos sin esa obra y estamos sufriendo porque cuando viene una crecida del río puede pasar cualquier cosa. Pero, a cambio, no hay una fábrica de nada derivado del caolín; ni destilería en Comodoro, por ejemplo. Nos peleamos entre nosotros porque algunos reciben regalías pero nadie quiere tener el patio de su localidad sucio”.

Minería

“No entiendo un pepino de minería, no puedo tomar una decisión por el sí o por el no. Pero hay que explicarle a quienes vayan a votar, a la gente, si es que van a hacer un plebiscito como hicieron en la cordillera, deberían informarlos bien. Muchos hablan de contaminación y el río Chubut está contaminado desde hace rato. Tiran todas las porquerías en el río y nadie dice nada. Hay de todo en esas aguas, glifosato, de todo. Qué me vienen a ‘conversar’…”.

Fuente: Jornada