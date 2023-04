Chubut | Trabajadores de la salud en paro: “No somos héroes invisibles”

Desde el Sisap reclaman por aumentos salariales y condiciones laborales justas para todos los trabajadores de la salud pública.

Este martes, los trabajadores de la salud pública cumplirán 48 horas de paro, en una medida de fuerza convocada por el Sindicato de la Salud Pública (Sisap) en reclamo por aumentos salariales y condiciones laborales justas para todos los trabajadores de la salud pública.

“Somos trabajadores esenciales, pero no somos héroes invisibles”, expresó Viviana Mattano, farmacéutica del Hospital Regional de Comodoro, en diálogo con los medios. “Es cierto que hubo un aumento por decreto que beneficia solo a los profesionales médicos, pero no nos parece justo que el resto de los trabajadores de la salud no lo reciba. Tenemos un desfasaje salarial con otras provincias muy marcado”, agregó.

Mattano explicó que una hora de guardia activa para los trabajadores de la salud pública estará en $800 pesos, mientras que una niñera que cuida a los niños por hora cobra $1300, y los profesionales de la salud de la provincia de Santa Cruz perciben más de $2500.

La farmacéutica también hizo hincapié en la falta de paritarias para los trabajadores de la salud en 2021, y las negociaciones que se iniciaron en 2022 sin llegar a un acuerdo. “Algunos gremios aceptaron un aumento que se dará recién a fin de año, por lo que prácticamente no tendremos paritarias este año”, señaló.

La medida de fuerza convocada por el Sisap garantiza los servicios de internación y urgencias, y se espera que hasta el jueves inclusive se mantenga el paro. “La idea es no complicar a la ciudadanía y no cortar calles. Solicitamos a la gente su apoyo para visibilizar nuestro reclamo”, finalizó Mattano.

Los trabajadores de la salud pública de la provincia reclaman por un salario justo y condiciones laborales dignas para todos los trabajadores de la salud, destacando su esencialidad en tiempos de pandemia y crisis sanitaria.