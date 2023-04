Santi Maratea quiere realizar una colecta para pagar la deuda de Independiente

El reconocido influencer publicó una serie de tuits luego de la renuncia de Fabián Doman como presidente del Rojo.

Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo asi como 115mil socios ( que pagan 4mil pesos por mes)

Si solo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4mil pesos) llegas a juntar 20millones de dólares y pagas toda la deuda beso — santumaratea (@santumaratea1) April 11, 2023

El Club Atlético Independiente está sumido en una profunda crisis institucional, económica y deportiva. Este martes, el estado crítico se agudizó ante la repentina renuncia de Fabián Doman al cargo de presidente. La delicada situación del club de Avellaneda es uno de los temas más comentados en las redes sociales, al punto de que el reconocido influencer Santiago Maratea lanzó una propuesta para ayudar.

“La crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes. Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente”, fueron las frases destacas de la carta escrita y publicada por el ahora ex dirigente.

El comunicado fue lanzado vía Twitter, donde se gestaron cientos de opiniones al respecto, entre cargadas y miradas críticas. Incluso, apareció una premisa de Santi Maratea para aportar al Rojo a salir de la adversidad.

“Desde el domingo que solo me llegan mensajes de hinchas de Independiente entonces hago una pregunta solo para la gente del rojo. ¿Están para organizarnos, hacer una colecta de hinchas e intentar ayudar en este momento a uno de los clubes mas importantes de America?”, reza el primero de sus mensajes.

“Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115mil socios que pagan 4mil pesos por mes. Si sólo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4mil pesos) llegas a juntar 20millones de dólares y pagas toda la deuda”, agregó.

Y cerró su idea: “Obviamente que si hago esta colecta la haría como hago el resto: asegurándome que el 100% del manejo de la plata lo tenga yo y así garantizar que nadie se pueda robar ni un peso”.