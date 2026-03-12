Tendrá 720 nuevas cámaras que vigilarán edificios municipales y espacios públicos.



Comodoro contará con un nuevo centro de monitoreo que estará emplazado en la Terminal de Omnibus del centro de la ciudad.

Próximo a inaugurarse, cuenta con equipo tecnológico de vanguardia, con una pantalla de 15 metros de largo por 1,80 de alto, según detalló el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, a El Comodorense Streams.

«La pantalla de última generación permite al unísono la observación de varios monitores. Habrá cinco observadores por turno, es mucho lo que hay que mirar y mucho lo que hay que hacer», precisó.

Las cámaras estarán destinadas principalmente a «la observación de establecimientos municipales, los perímetros y zonas aledañas, observación directa en la seguridad de nuestros edificios. Tanto para nosotros como para la policía de la provincia esto tiene un valor altísimo. Estamos hablando de 720 o 730 cámaras».

«Toda zona pública que cuidamos porque son nuestras y tienen una clara importancia en la vía pública», expresó Gómez, que espera poder contar también con las 600 cámaras comprometidas por el Gobierno Provincial: «Sería un gran aporte para los comodorenses, ojalá que nuestras cámaras puedan trabajar en consonancia, puedan hacer su aporte al Ministerio de Seguridad y la Policía de la provincia, porque eso reditúa en la seguridad de los comodorenses».