Condenan en Lago Puelo a un hombre por desobedecer medidas y agredir a su expareja

Recibió tres años de prisión en suspenso y deberá cumplir estrictas condiciones.

La Fiscalía de Lago Puelo obtuvo una condena firme contra Abel Gustavo Sanvitale, quien admitió reiteradas desobediencias judiciales y agresiones contra su expareja. Recibió tres años de prisión en suspenso y deberá cumplir estrictas medidas.

La persistencia en el incumplimiento de órdenes judiciales finalmente tuvo consecuencias. Este 5 de marzo, los tribunales de Lago Puelo confirmaron la condena de Abel Gustavo Sanvitale (42), quien reconoció haber desobedecido en reiteradas oportunidades las restricciones impuestas para proteger a su expareja, además de admitir agresiones en un contexto de violencia de género.

La sentencia se obtuvo mediante un juicio abreviado impulsado por el funcionario fiscal Cristian Gustavo Cayún, una herramienta que permitió cerrar el proceso de manera ágil, evitando a la víctima la exposición y el desgaste emocional de un juicio oral prolongado. Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que la decisión fue consultada previamente con la víctima a través del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.

Una conducta sostenida en el tiempo

La investigación fiscal reunió pruebas contundentes para reconstruir el accionar de Sanvitale. El acusado admitió siete hechos de desobediencia ocurridos entre marzo y junio de 2025, en los que violó sistemáticamente las medidas judiciales que le prohibían acercarse y contactar a la víctima. Además, fue declarado responsable por lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

Tres años en suspenso y estrictas reglas de conducta

El tribunal impuso una condena de tres años de prisión de ejecución condicional. Si bien Sanvitale no quedará detenido, su libertad dependerá del estricto cumplimiento de una serie de obligaciones:

Prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima.

Continuidad del tratamiento psicológico.

Participación obligatoria en el Ta.Vi.Re. (Taller de Visibilización y Reflexión sobre Violencia de Género).

Prohibición de consumir estupefacientes y de abusar del alcohol.

Una resolución que apunta a proteger a la víctima

La Fiscalía subrayó que la intervención del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito garantizó que la denunciante estuviera informada y acompañada durante todo el proceso, respetando sus tiempos y necesidades. La condena, remarcaron, envía un mensaje claro sobre las consecuencias del incumplimiento de las órdenes judiciales en casos de violencia de género.