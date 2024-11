Diego Martínez rompió el silencio tras su salida de Boca

El DT habló del Consejo de Fútbol, Riquelme y por qué renunció.

Diego Martínez fue el protagonista del último episodio de Clank!, el podcast de Juan Pablo Varsky, y durante una extensa charla de casi dos horas habló sobre lo que fue su paso por el Xeneize que inició en enero de este año terminó abruptamente a finales de septiembre.

Es su análisis, el ex técnico de Huracán y Tigre reconoció que su ciclo fue de mayor a menor y culpó al “fútbol” de algunas situaciones puntuales que definieron resultados en partidos clave que determinaron su futuro. En este contexto, a la hora de hablar también de nombres propios, no esquivó a las consultas sobre el Consejo del Fútbol y su relación con Juan Román Riquelme.

El Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme

Diego Martínez se mostró muy agradecido a Riquelme por haberlo elegido para cumplir, lo que él mismo definió como el gran sueño de su carrera, que era dirigir a Boca. Pero, al mismo tiempo, reconoció que hubiese preferido otro tipo de vínculo con el máximo dirigente del Xeneize.

“ ¿Mi relación? No mucha, normal, buena. Voy a estar agradecido porque él fue el que nos vino a buscar y nos dio la posibilidad de volver al club. Pero mas que nada hablaba con el Chelo Delgado. Sí he tenido charlas futboleras que fueron enriquecedoras para mí, escuchar sus experiencias, eso es lo hermoso, lo lindo, mas allá del trabajo de presidente-entrenador, y eso es lo que me llevo”, comentó.

En este sentido, agregó: “No me molestó que hablara con el plantel (después de la derrota contra Instituto), suceden ese tipo de charlas. Siempre que sean charlas para construir y ayudar, no me molesta. De hecho él estuvo en varias situaciones y arengas. Me hubiese encantado tener más reuniones de trabajo con él y hablar más de fútbol“.

Martínez dejó en claro que con quien más hablaba era con Delgado y explicó cómo fue que se decidieron las llegadas de Ignacio Miramón, Agustín Martegani, Gary Medel y Brian Aguirre, entre otros refuerzos, en el último mercado de pases. “ Hablamos de los puestos (con el Consejo de Fútbol), nombres propios hemos charlado pero no de la manera que yo estaba acostumbrado . ¿De qué forma estaba acostumbrado? Poder participar, pero es una manera de aprender y de crecer también, fue distinto. Yo principalmente hablaba con el Chelo Delgado de los puestos y cuáles eran las necesidades que tenía el equipo”, detalló.

De esa manera, dejó en claro que los nombres eran elegidos directamente por la comisión de ex futbolistas y él se limitaba a hablar de posiciones a reforzar.

Cuando decidió renunciar

Después de un primer semestre relativamente bueno para Boca, el segundo no inició de la mejor manera y en septiembre, después de firmar su tercera derrota consecutiva en la Liga Profesional y de haber sido eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final, Martínez dio el portazo contra Belgrano.

“Los últimos dos partidos no me sentí reconocido”, explicó al reflejar el momento con una anécdota que incluye a Gabriel Heinze: “Gaby me llamó y me dijo ‘no fue tu equipo’. Y tenía razón, no fue un equipo nuestro. Y en esos procesos donde hay cosas que no tienen la fluidez que uno quiere, me sentí en esa parte del proceso con Boca. Tanto en el Superclásico como con Belgrano, no me sentí reconocible yo“.

En ese momento, en Córdoba decidió irse: “No forzar cuando uno tiene cariño, cuando uno quiere hacer el bien es mejor correrse uno, porque es lo mas sano lo mejor para los muchachos y para la institución, que está por encima de todos. Lo entendí yo así, que era el momento para corrernos nosotros”.