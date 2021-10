El actor de “El Marginal” Brian Buley de gira por Chubut acompañando a un candidato

El actor conocido por su papel en “El Marginal” llegó a la provincia desde hace algunos días para acompañar al PICH.

Brian Buley, conocido actor de la exitosa serie nacional “El Marginal”, recorre la provincia junto al candidato a senador nacional por el PICH, César Treffinger, quien busca llegar con su propuesta a todas las localidades y ciudades de Chubut.

El candidato adelantó que en este tramo de su campaña realizará un amplio recorrido junto a su equipo, pero el dato de color es que en cada visita por los diferentes puntos de la provincia estará acompañado por Brian Buley, para que la gente tenga la posibilidad de conocer, dialogar y sacarse una foto junto al actor . «Yo no soy agrandado, sino que estoy dispuesto que para la gente que me disfruta a través de una pantalla me pueda disfrutar personalmente, me reconozca para sacarse una foto, para videos y demás» aseguró Brian en su paso por la ciudad de Esquel.