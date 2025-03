Encontraron un cuerpo flotando en la playa de Comodoro

El hecho se registró este miércoles en horas de la mañana, sobre el paseo costero de la ciudad petrolera.



El jefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, Fredy Vera, brindó detalles sobre el hallazgo del hallazgo de un cuerpo flotando en las inmediaciones del paseo costero de la localidad petrolera, cerca de la avenida Dupo.

En primer lugar, Vera detalló que en el primer aviso no se precisó si la persona estaba viva o muerta. Sin embargo, una comisión policial se desplazó hasta el lugar y verificó que el cuerpo ya no presentaba signos vitales. «Nos informaron que había una persona en el sector de la playa, dentro del agua. En un primer momento no se precisó si estaba sin vida, pero al llegar al lugar, confirmamos que ya no presentaba signos vitales», indicó.

El hombre, que estaba muy cerca de la playa, mostraba señales típicas de ahogamiento, como espuma en la boca y una herida superficial debajo del mentón. «Estaba sumergido en el agua, y la herida que presentaba en el cuello pudo haber sido causada por el oleaje o por el contacto con objetos en la playa», explicó el jefe policial.

Aunque no se encontraron signos de violencia ni golpes evidentes en el cuerpo, la Policía de Criminalística analizó el cadáver sin hallar indicios de agresión. «No presentaba golpes en el rostro, la cabeza o el cuerpo. Tampoco había rigidez cervical, lo que indica que el deceso no llevaba más de dos o tres horas», detalló. La identificación inicial del fallecido se realizó tras hallar su billetera con dinero y documentos personales.

«No descartamos que haya sido un hecho violento, pero en principio, la principal hipótesis es que se trató de un ahogamiento. Estamos a la espera del resultado de las cámaras de seguridad y también del informe médico legal que nos brindará más detalles sobre lo ocurrido. Estamos tratando de ubicar a su familia para informarles lo sucedido, teniendo en cuenta que encontramos documentación entre sus pertenencias», concluyó Vera.