Ex parejas de famosos, hoy conviven en cuarentena

Aun sin que signifique recomponer una relación dañada, varios ex apostaron por pasar este trance en compañía de sus hijos o sus ex parejas: Jimena Cyrulnik, Mariana Genesio Peña y Hernán Drago, entre otros.

Se podría afirmar que la cuarentena tiene su lado positivo porque cumple con un milagro que en condiciones normales sería casi imposible. Obligados por las circunstancias que impone la pandemia de coronavirus de quedarse encerrados para evitar contagios, parejas separadas eligieron la convivencia en familia o en pareja, según como sea el caso. A nivel internacional, ayer recorrió el mundo la foto de una emblemática ex pareja de Hollywood: la de Demi Moore y Bruce Willis.

En nuestro país también sucede otro tanto con la actriz trans Mariana Genesio Peña, la ex vedette Adriana Aguirre, el conductor modelo Hernán Drago y la conductora Jimena Cyrulnik.

Demi Moore y Bruce Willis están pasando juntos la cuarentena y acompañados por las tres hijas en común. A 20 años del divorcio más sonado de Hollywood hoy mantienen una excelente relación. La pareja se rompió en pleno auge de las respectivas careras de los actoes. Por si fuera poco, la esposa del actor, Emma Heming, y las dos hijas, también transitan la pandemia en la misma casa.

El conductor-modelo Hernán Drago reciéntemente separado de la madre de sus dos hijos, Bárbara Cudich, contó que su cuarentena es más extensa que la media de la sociedad: «Justo volví de un viaje unos diez o doce días antes que se dicte la cuarentena y me había guardado por las dudas por más que no estuve en un país de riesgo. Sabía que en otros lugares del mundo la situación se había complicado por el virus. Si bien me separé hace un tiempo, sigo conviviendo con mi ex y mis hijos en buenos términos. Nos agarró así», dijo. Pero aseguró que ni bien se pueda romper el aislamiento, se irá de su casa.

Adriana Aguirre debió ser internada de urgencia en plena temporada de teatro de Mar del Plata cuando encabezaba la obra La Super Revista 2020. Aunque estaba separada de Ricardo García, quien también trabajó en teatro, cuando ella debió ser hospitalizada él dejó todo y no dudó en acompañarla. Ahora los dos conviven en un departamento de dos ambientes en La feliz, pero justamente dicen que dicen que ella estaría poco feliz con esta convivencia obligada por la cuarentena. El sí está muy feliz, pues quería volver con ella a toda costa.

Y el caso de Jimena Cyrulnik fue el primero en conocerse: «La iniciativa fue de mi ex Lucas Kirby y no me pareció descabellada, dado el contexto y la pandemia. Dijimos ‘¡vamos a probar!, y ya vamos dos semanas de convivencia».