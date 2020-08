Fútbol | Vuelve un grande: Faryd Mondragón trabajará para Independiente

El ex arquero, que fuera campeón de la Recopa y Supercopa 1995 en el club, se incorpora para aportar a la reestructuración a nivel deportivo e institucional.

Independiente atraviesa en las últimas semanas, una complicada situación económica e institucional. Para ello, desde la dirigencia han buscado repatriar ídolos que ayuden a reconstruir el club.

Tras la llegada de Jorge Burruchaga al cargo de director deportivo, se suma Faryd Mondragón que asumirá como director de Relaciones Institucionales.

El club lo oficializó a través de sus redes sociales y emitió un comunicado: «Tenemos el agrado de informar que, en el día de la fecha, el Club Atlético Independiente ha nombrado a Faryd Mondragón como nuevo director de Relaciones Internacionales» .

Con respecto a las tareas que desarrollará: «Tendrá entre sus principales funciones potenciar la imagen de Independiente y promover acuerdos y convenios internacionales a través de una estrecha vinculación con entidades privadas, organismos futbolísticos y clubes deportivos de todo el mundo»

A minutos de oficializarse el nombramiento, Mondragón habló con La Oral Deportiva y confirmó que no cobrará un salario: «Hasta diciembre y enero no quiero saber nada de salarios. Es lo que menos me interesa. El hecho de que se hayan fijado en mi, es un pago más que suficiente.»

Además aclaró sobre el futuro del proyecto y tuvo flores para Burruchaga: «Mi rol no tiene nada que ver con lo deportivo. En lo deportivo está Burruchaga, que ha hecho un trabajo maravilloso sacando a flote al club en el último tiempo. Un club que está mal económicamente y el lo ha equilibrado.»

Escuchá la nota entera con Faryd Mondragón en La Oral Deportiva (Rivadavia 630)