Icardi fue terminante: Wanda Nara reveló que si lo deja, él se retira del fútbol

Wanda se confesó ante Susana: «Me re calenté, puse ese mensaje, me subí a un avión y me fui». La mujer de Mauro Icardi habló con la conductora de Telefe tras el escándalo entre el jugador y la China Suárez. La entrevista completa se podrá ver en Paramount+.

«Estamos siempre juntos, somos una familia muy pegada. Estábamos en el campo, busqué una foto en el teléfono de Mauro y encontré pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben», afirmó Wanda Nara al hablar por primera vez sobre el escándalo entre su marido y la China Suárez en una entrevista exclusiva con Susana Giménez. .

«Lo primero que se me vino a la cabeza fue la ira y puse una historia», afirmó la empresaria y reveló que no era amiga de Suárez: «Tenía una relación cordial. Mi enojo fue una mirada machista, le eché la culpa a la mujer. Yo soy como muy chapada a la antigua. Han dicho que somos una pareja abierta y para nada. Para mi un mensajito es divorcio. Decían cosas que una mujer como yo nunca hubiera escrito».

Wanda contó que su marido y la China se encontraron en París, y luego reveló que la llamo a la actriz y le pidió disculpas por haberla llamado «Zorra». «Él está arrepentido y yo le creo», agregó la rubia.

El escándalo entre la rubia y el jugador de fútbol estalló el 16 de octubre de este año. «Otra familia que te cargaste por zorra», escribió Wanda en Instagram y desató una lluvia de especulaciones. Luego, se supo que el mensaje estaba dedicado a Eugenia «China» Suárez, quien se encontró con Icardi en París de forma clandestina. A pesar de haber estado al borde de la separación, la pareja decidió seguir adelante con su matimonio.

La mujer de Icardi contó también cómo reaccionó Mauro y qué le dijo: “Él me dijo que si nos separábamos, se retiraba del fútbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida. Yo podría haber pensado que había pasado todo, pero no fue nada. Fue acá en París. La verdad es que para mí lo más importante es haberme podido sentar con él y que él me diga la verdad. Entiendo que haya un montón de chicas que vivan su libertad, su cuerpo y su manera de ser diferente. Yo no viajaría para estar una noche con un chico”.

