Javier Milei deja a Ramiro Marra afuera del gabinete

Los libertarios de la primera hora sufren heridas en el armado del gobierno.

Javier Milei está terminando de armar su equipo y todo indica que dejará afuera de su gobierno a Ramiro Marra, el actor secundario de la trama libertaria. El legislador porteño, que fue candidato a jefe de gobierno en la Ciudad, no solo fue uno de los “fundadores” de La Libertad Avanza (así se refería a él el presidente electo), sino que también fue uno de los principales voceros de la campaña -un rol en el que tuvo varios traspiés- y un gran aportante económico de toda la aventura política que llevó a Milei al poder.

Marra había sonado para asumir un puesto clave en la mesa chica que acompaña a cualquier presidente, pero luego no fue confirmado en un cargo nacional y en La Libertad Avanza todos dan por hecho que continuará su mandato como legislador porteño. No es el único colaborador del día uno que fue perjudicado durante la confección del organigrama. Figuras como Victoria Villarruel, Carlos Kikuchi y Carolina Píparo, que fueron parte de la columna vertebral de la campaña y protagonistas del escenario libertario, también sufrieron heridas profundas cuando Milei alcanzó la gloria. Cada caso es diferente, pero en su conjunto demuestran que en lugar de premiar a los propios, el presidente electo no vaciló en afectarlos en el armado de su gobierno.

“Es un mensaje problemático. Hoy estamos en la luna de miel, pero cuando empiecen los problemas y tengamos a todos en contra… ¿Quiénes van a poner la cara por Javier?”, reflexionaba en las últimas horas un cuadro de LLA.

En la cúpula de LLA nadie explica oficialmente por qué Marra quedó fuera del gobierno. El argumento que aplican en todos los casos es que “ningún cargo está confirmado hasta que es oficializado por la Oficina del Presidente Electo” y que nadie tenía un puesto asegurado de antemano. Lo mismo corrió para el caso de Villarruel, que en la campaña se había dedicado a armar planes y equipos para el área de Seguridad y Defensa -trabajó en este sentido con su fundación Oíd Mortales, con una línea que buscaba una férrea reivindicación de uniforme- pero luego Milei optó por pagarle con esos cargos a la fórmula de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich y Luis Petri. “Victoria es la vicepresidenta de la Nación y eso es un lugar muy importante, tiene al Senado”, se limitó a decir un colaborador estrecho de Milei.

Un secreto a voces dentro del espacio libertario es que Marra y Villarruel tuvieron distintos cortocircuitos con Karina Milei, la ladera inamovible del presidente electo. “El Jefe”. Hay otro rasgo en común entre ellos y es que ambos crecieron fuertemente en notoriedad pública, con cierta autonomía del comando central. Después de Milei, probablemente sean los dirigentes libertarios más reconocidos en la calle. “No lo leemos bien. Genera temor en todos, porque pareciera que el que se acerca mucho al fuego, se quema ¿Cómo nos tenemos que mover para no caer en la misma?”, se preguntaba otro referente libertario puro.

Como Marra, Villarruel también integraba el grupo de los “fundadores”, aunque siempre se manejó con un grupo propio. Ya en la campaña ella había dado signos de independencia cuando se mostró haciendo proselitismo con un discurso propio y un logo y un estilo distinto a la estética negra y amarilla que envolvió a Milei en sus recorridas.

Cuando comenzó a tomar forma el desembarco de Bullrich en el gobierno, Villarruel pasó un mensaje interno al salir a recorrer las dependencias policiales y castrenses. “Ahí lo toreó a Milei y sonó”, consideró un referente libertario.

Píparo también se movió con autonomía en la campaña, convencida de que venía con un recorrido político previo y que resignó su plan original de ser candidata a intendenta de La Plata por dar la pelea en la provincia de Buenos Aires debido a la necesidad que tenía el líder libertario en su armado. La mañana posterior a su triunfo, Milei la anunció como titular de la Anses, pero luego le retiró el cargo, que implicaba el manejo de una de las cajas más grandes de la administración pública.

En La Libertad Avanza algunos referentes se habían molestado por su designación, porque sospechaban que ella no iba a repartir lugares en la poderosa estructura territorial de la Anses. Quien más se opuso a su nombramiento fue la futura ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que llegó a coquetear con dar el portazo si le imponían a Píparo y a otros funcionarios bajo su órbita. Pettovello es otra de las figuras con fuerte ascendencia en Milei.

Píparo, finalmente, seguirá como diputada nacional y no dará el salto al Poder Ejecutivo. Dentro del interbloque libertario, ella integra un bloque propio en la Cámara baja, Buenos Aires Libre, al que se le sumará otra legisladora, Lorena Macyszyn.

El último caso icónico es el de Kikuchi. El ahora senador provincial electo fue el armador nacional de Milei y quien tejió los acuerdos con los partidos chicos para que el libertario tuviera el esqueleto partidario –la alianza nacional– que le permitiera candidatearse a presidente. Fruto de esa negociación original fue que muchos referentes que hasta ese momento no tenían nada que ver con la causa libertaria, recalaron en las listas. Entre ellos, algunos candidatos a legisladores bonaerenses con lazos con el Frente Renovador y con otras terminales peronistas que ahora, y pese al poder nacional de Milei, se abrieron del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura.

Kikuchi, que supo ser una figura todopoderosa en la campaña libertaria, fue corrido lentamente en el último tramo hacia el balotaje, cuando Milei cerró su acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. El episodio más tenso se dio en una reunión que mantuvo Milei con sus candidatos a legisladores nacionales en el Hotel Libertador días antes de la segunda vuelta. Kikuchi protagonizó un intercambio tenso (muchos le adjudicaron haber hecho un planteo por el eventual el reparto de cargos) y se retiró anticipadamente del encuentro.

Ayer se confirmó que Kikuchi no ocupará un lugar de conducción en el senado provincial, sino que el jefe de bloque será otro armador del espacio, Sebastián Pareja. “Con esta decisión lo terminaron de correr a Carlos. Ahora el interlocutor político con llegada a la cúpula será Pareja”, tradujo un legislador bonaerense.