La nueva idea de Riquelme para agrandar la Bombonera

El presidente de Boca dejó en claro que no habrá mudanza y cuál es su idea. Y reafirmó que prefiere no hablar con los vecinos.

Juan Román Riquelme estuvo en la noche del miércoles en la Bombonera, en el 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Vio el partido en el palco con el Beto Márcico y con Alphonse Tchami, con quien jugó en el 96. Bromeó con ellos y luego habló con TNT sobre diversos temas. Además de defender a ultranza a Pol Fernández y a Frank Fabra, también a Edinson Cavani, en su rol de presidente se refirió a la Bombonera, que queda chica.

«La Bombonera está cada vez mejor. Nosotros, a ver, quisiéramos decir que hacemos un estadio gigante de 200.000 personas. Pero en la vida no hay que mentir, hay que decir la verdad», arrancó. Y fue firme con su idea de campaña: «La cancha tiene que ser en el mismo lugar. Si corremos la cancha a Casa Amarilla, perdemos. Queremos crecer como club, en otros deportes también. Si podemos hacer nuestro estadio donde estamos, lo haríamos encantados». Claro que fue más allá y dejó entrever que es posible la chance de crecer en capacidad hacia arriba. ¿Por qué? A diferencia de lo que hablaba en campaña, ya no tiene la idea de conversar con los vecinos para ganar terreno.

«¿Qué pasa con los vecinos? Me da cosa de tener que ir a golpearle la puerta a alguien, que me abra la dueña, el hijo, y proponerle irse de su casa. Me da un poquito de cosa», avisó. «Tenemos que intentar en el mismo lugar, con el mismo terreno, si entra más gente. E invitar a los vecinos y que se queden. Sería lo ideal. La Bombonera no se mueve de acá, se pierde la historia de nuestro club. Hoy vino Alcaraz. todo el mundo quiere conocer la Bombonera. Ojalá la podemos hacer nueva».

Riquelme pasó de pensar en hablar con los vecinos a esta idea de tener una Bombonera con mayor capacidad a las actuales 55.000 personas. Se piensa en un estadio para entre 70.000 y 90.000, con un poyecto nuevo que hasta el momento no se había difundido.

¿De qué se trata? El proyecto no planea las dos medias manzanas que se necesitaban comprar. Ysí constuir más hacia arriba. Habrá que ver qué decide el presidente en esta nueva gestión. Lo que quedó en claro es que Riquelme tiene eso en la cabeza.