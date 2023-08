La visita de Ximena Capristo a Silvina Luna

La ex participante de Gran Hermano reveló detalles sobre la salud de su amiga, que lleva más de tres meses internada.

Silvina Luna continúa atravesando un difícil momento de salud tras estar más de tres meses internada en el Hospital Italiano.

La salud de la modelo preocupa al mundo del espectáculo y principalmente a sus amistades. Ximena Capristo, quien es su amiga desde la participación de ambas en Gran Hermano, fue a visitarla y habló sobre su estado.

«Ahora no está intubada. Silvina está consciente. Es Silvina», reveló Ximena en declaraciones televisivas.

Capristo se quejó del manejo de los medios de comunicación por las distintas versiones que circulan sobre la salud de Silvina. «Me duele mucho que a veces dicen cosas que no son verdad», expresó la pareja de Gustavo Conti.

Por su parte, explicó cómo se organizan las visitas para Silvina en el Hospital Italiano. «Las visitas son restringidas. Nosotros fuimos a visitar a Silvina una sola vez, después de su estado crítico. Que de un día para el otro hasta milagrosamente le habían sacado el respirador», comentó.

La vedette explicó que prefiere no dar información específica sobre Silvina por respeto a su familia. «Al principio me guardé bastante porque tampoco quería salir a hablar ni contar nada que la familia no quiera que se cuente, que se preserve», sostuvo.

Además, aseguró que tanto ella como su esposo, Gustavo, estaban constantemente pendientes de Silvina. «Mi marido habla todos los días con una persona que está ahí, de nuestras amigas», confesó y añadió: «Nosotros siempre estamos ahí. Por cualquier cosa que necesiten estamos. No importa el horario».

Finalmente, Ximena remarcó que la mala praxis ocasionada por Aníbal Lotocki llevó a que Silvina atraviese este dificil momento personal. «A ella le pasó esto por la consecuencia de lo que le aplicó Aníbal Lotocki», cerró.