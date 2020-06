Lali Espósito realizó una profunda reflexión contra el fiscal de Chubut Fernando Rivarola

La artista compartió su indignación sobre el accionar del fiscal: «Me aterra traer una hija mujer a un mundo donde fiscales como Fernando Rivarola le llaman ‘desahogo sexual’ a una violación en manada».

tengo una sensación de angustia y tristeza escuchando estas palabras de lali y saber que lamentablemente es la terrible realidad en la que vivimos. pic.twitter.com/R7hnkPAZLP — francesca (@dreamwithlali) June 4, 2020

Lali Espósito compartió en sus redes sociales un video con una profunda reflexión en la cual repudia el accionar del fiscal de Chubut, Fernando Rivarola, quien calificó como «desahogo sexual doloroso» en uno de los tramos del juicio abreviado en un caso de violación grupal por un hecho ocurrido en el 2012.

El dictamen se dio a conocer el dictamen y se viralizó en las redes sociales en mismo día en que se cumplían 5 años de la marcha del colectivo Ni Una Menos, y la artista dio su opinión.

«En casi todas las entrevistas que me hacen me preguntan si quiero ser madre, si tengo el deseo o el sueño, y me dicen jocosa y amorosamente si me imagino una mini Lali, una hija mujer. Y yo siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo o que no es el momento para mí», comenzó a relatar.

«Pero lo cierto es que me aterra. Me aterra traer una hija mujer a un mundo donde fiscales como Fernando Rivarola le llaman desahogo sexual a una violación en manada», continuó y agregó que le da pánico pensar que su hija desaparezca, que la violen o que aparezca muerta.

«Este dictamen es un cachetazo enorme, pero que en vez de hacernos callar, nos hace gritar cada vez más fuerte. Y se que eso es lo que va a pasar, porque así me siento, voy a gritar cada vez más fuerte», concluyó.