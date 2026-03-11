Polémica por la presencia de la esposa de Adorni en un viaje oficial a Estados Unidos

El funcionario explicó que ella ya tenía previsto viajar y ante esa situación Presidencia se le ofreció viajar en el avión oficial.



El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva polémica luego de que se difundiera una fotografía en la que su esposa, Bettina Angeletti, aparece junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens, Nueva York.

La imagen generó cuestionamientos desde la oposición y motivó un pedido de informes sobre la presencia de familiares de funcionarios en el viaje oficial, así como también sobre el uso del avión presidencial ARG-01.

Angeletti es licenciada en Administración de Empresas y, según su perfil profesional, se desempeña como coach ejecutiva y de vida. Además, es fundadora de la consultora +Be, donde trabaja en el área de desarrollo organizacional.

Ante las críticas, Adorni defendió públicamente la presencia de su esposa y sostuvo que su participación en el viaje no implicó ningún gasto para el Estado. En declaraciones televisivas, explicó que su pareja ya tenía previsto viajar a Nueva York antes de que se modificara la agenda oficial.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York y ya tenía un pasaje comprado para el 26 de febrero por 5.348 dólares. Después hubo un cambio en el viaje y de Nueva York yo pasaba por Miami, por lo que quería que me acompañara”, explicó el funcionario.

Según relató, ante esa situación desde Presidencia se le ofreció viajar en el avión oficial porque no había otra alternativa logística. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, afirmó.

Adorni también remarcó que los gastos personales de Angeletti fueron cubiertos por ella misma. “El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Incluso mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo”, aseguró. “No le sacamos un peso al Estado”, concluyó.

La polémica se intensificó luego de que en redes sociales reapareciera un mensaje publicado por el propio Adorni en 2022, cuando criticaba al entonces presidente Alberto Fernández por viajar a Estados Unidos junto a su pareja, Fabiola Yáñez.

En aquel posteo, el actual funcionario cuestionaba el tamaño de la delegación y el costo del viaje oficial. “Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay 4 millones de indigentes, el Presidente viajó a los Estados Unidos con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez”, había escrito en ese momento.