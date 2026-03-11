Cholila recibe Autos Clásicos con feria abierta para emprendedores

La Municipalidad de Cholila invita a vecinos y turistas a disfrutar este sábado de la llegada del Club de Autos Clásicos de la Comarca Andina.



La Municipalidad de Cholila anunció una actividad turística y cultural que tendrá lugar este sábado 14 de marzo desde las 9 de la mañana en la Plaza Central, donde se recibirá la visita del Club de Autos Clásicos de la Comarca Andina en el marco del Primer Rally Turístico regional.

La comunidad podrá recorrer la exhibición de vehículos, fotografiarse con las unidades y disfrutar de una propuesta pensada para todas las edades. La jornada también incluirá una convocatoria abierta a feriantes, artesanos, manualeros y emprendedores de la localidad, quienes podrán montar su puesto y comercializar sus productos de manera gratuita durante el evento.

Desde el municipio destacaron que se trata de una oportunidad para compartir un espacio de encuentro, apoyar el movimiento turístico y fortalecer la identidad cultural de Cholila. “Los esperamos para disfrutar juntos de esta propuesta”, expresaron.